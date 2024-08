Hassani plaide pour un revenu par habitant entre 9 500 et 10 000 dollars Par Meriem Djouder Publié le 21 août 2024 à 17:19 Hassani plaide pour un revenu par habitant entre 9 500 et 10 000 dollars Hassani: Hausse des salaires et réduction du chômage Abdelali Hassani Cherif, candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle anticipée du 7 septembre, a placé l’amélioration des salaires et la lutte contre le chômage au cœur de son programme électoral. Il a promis de revaloriser le revenu par habitant tout en s’attaquant aux problèmes économiques fondamentaux du pays, afin de garantir « une vie digne à tous les citoyens algériens ». S’exprimant ce mercredi au forum du quotidien public » El Moudjahid », le candidat du MSP s’est engagé à faire passer le revenu par habitant entre 9 500 et 10 000 dollars. Hassani, a souligné l’importance pour les Algériens de vivre dignement. Hassani Cherif a déploré la hausse des prix des produits de première nécessité, expliquant que « 50 000 dinars de revenu ne suffisent plus pour subvenir aux besoins d’une famille, notamment celles avec des enfants. Les prix des légumes et fruits locaux sont chers ». Pour lui, « augmenter les indices sans résoudre les problèmes économiques sous-jacents n’est pas viable ». Il a aussi abordé la question des véhicules, plaidant pour la fabrication de voitures 100 % algériennes, afin de réduire les coûts exorbitants imposés par les concessionnaires. « Ils nous vendent des voitures plus chères que le pays d’origine », a-t-il déploré. Selon lui, les pièces de rechange et l’entretien sont également trop chers, ce qui grève le pouvoir d’achat des citoyens. Concernant l’emploi des jeunes, Hassani Cherif défend une approche qui va au-delà des simples allocations chômage. Il propose d’associer ces allocations à des programmes d’insertion professionnelle en partenariat avec des entreprises publiques et privées. Son ambition est de « créer des emplois réels pour les jeunes diplômés et de stopper l’exode des talents algériens ». Pour ce faire, il prône « un contrôle strict des entreprises afin de garantir des conditions d’emploi légales et la protection sociale des jeunes travailleurs, tout en allégeant les cahiers de charge pour les entreprises qui embauchent ». Hassani Cherif propose des réformes pour relancer l’économie nationale. Il s’engage à réduire le taux de chômage à 5 %, l’inflation à 3 %, et augmenter le taux de croissance au-dessus de 7 %. Pour atteindre ces objectifs, il a affirmé que « l’importance de l’harmonisation des données économiques, critiquant le manque de coordination entre les différentes institutions du pays ». Il a estimé que « le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie pourrait atteindre 450 milliards de dollars grâce à ces réformes et à des investissements ciblés, tout en intégrant le marché parallèle ». Pour financer ces projets, le candidat propose de diversifier les sources de financement en explorant de nouvelles formes de partenariat public-privé et en encourageant les investissements étrangers. « La clé du succès réside dans une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques, associée à une lutte sans merci contre la corruption », a-t-il ajouté, insistant sur l’importance de la transparence et de l’efficacité dans la gestion des ressources publiques. Sur le plan économique, Abdelali Hassani Cherif a présenté un projet ambitieux pour relancer l’économie algérienne. Il a insisté sur la nécessité d’un consensus national autour des indicateurs économiques, critiquant le manque d’harmonisation des données entre les différentes institutions du pays. « Nous devons d’abord nous accorder sur des indicateurs économiques fiables », a-t-il déclaré, soulignant que les divergences entre les chiffres des diverses institutions compliquent la planification et l’élaboration de politiques économiques efficaces. « Ma campagne se concentre sur le débat d’idées » Hassani Cherif envisage de revoir à la hausse le produit intérieur brut (PIB) de l’Algérie, qu’il estime pouvoir porter à 450 milliards de dollars grâce à des réformes structurelles et à des investissements stratégiques. « Nous pensons que ce chiffre est réalisable à condition de mettre en place des réformes structurelles et de stimuler l’économie par des investissements ciblés », a-t-il expliqué. Il a également précisé que cette ambition repose sur une évaluation minutieuse des capacités économiques du pays et intégrer aussi le marché parallèle qui consomme beaucoup ». Abdelali Hassani Cherif a également exprimé son respect envers ses concurrents dans la course électorale. « Ma campagne se concentre sur le débat d’idées plutôt que sur les attaques personnelles. Nous ne critiquons pas les personnes, mais nous soulignons les lacunes dans les programmes et projets, et c’est là-dessus que porte notre compétition », a-t-il déclaré. Il a rappelé les raisons qui ont conduit son parti, le MSP à boycotter les élections de 2019, citant des pratiques politiques qui, selon lui, visaient à éloigner les élections de leur légitimité. Abdelali Hassani Cherif a réitéré sa confiance en la capacité de l’Algérie à surmonter ses défis actuels et à construire un avenir prospère. Son programme repose sur des valeurs de transparence, de justice sociale et d’efficacité économique, qu’il considère comme essentielles pour relancer l’économie du pays et assurer une répartition équitable des richesses. « Avec une bonne gouvernance et une vision claire, nous pouvons transformer ces défis en opportunités pour bâtir une Algérie plus prospère et équitable », a-t-il conclu, appelant les citoyens à participer activement au processus de changement en votant massivement lors des élections à venir. Hassani Cherif a expliqué que son programme électoral « s’attache à revoir le découpage administratif et à supprimer la Daïra, un département de l’administration centrale », estimant qu’il était « un appareil bureaucratique qui entrave le développement ». Il a ajouté que l’objectif du redécoupage administratif est de « reconstruire les vastes zones inhabitées et d’y apporter le développement tout en donnant aux élus l’opportunité de faire valoir leurs initiatives et de mettre en œuvre des projets qui profitent aux habitants de ces zones en leur fournissant tous les moyens de créer de la richesse, faisant ainsi passer la planification du développement de la centralisation à la localisation ». Par ailleurs, le candidat a souligné que les mutations mondiales actuelles s’accompagnent d’événements qui menacent la stabilité des pays. Il a appelé à renforcer la cohésion locale et nationale pour faire face à ces menaces, soulignant l’importance de consolider le front interne. Il a, aussi, insisté sur le fait que le prochain scrutin électoral doit être largement participatif et que le peuple doit se rassembler autour du futur président