Bordj Bou-Arréridj : Cafés, salles de sport, lieux de spectacle… Les profils des candidats à la moulinette De notre bureau : Fouad Daoud Une semaine après son lancement, la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre s’est incrustée dans le quotidien des habitants de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. En plus des panneaux d’affichage qui sont placés à chaque coin de rue présentant les candidats et leurs programmes, les activités de ces derniers et leurs représentants ne manquent pas d’attirer l’attention des citoyens. Qu’ils passent par les lieux de spectacles, les salles de sport ou même les cafés, ils peuvent tomber sur un meeting ou une rencontre de proximité. En effet, les représentants des candidats ne lésinent sur aucun moyen pour toucher les citoyens qui subissent un matraquage continu même quand ils ne suivent pas les organes d’information. Distribuant les affiches, ces représentants n’hésitent pas à investir la rue pour faire la publicité des candidats qu’ils défendent. Ils ne se contentent pas des supports écrits. Ils font appel même aux personnalités politiques nationales connaissant leurs aptitudes à convaincre les citoyens. Certains cafés de la wilaya à l’image de celui qui se trouve en face de la salle Ibramimi, se sont transformés en tribunes électorales. A la sortie d’un meeting ou de passage dans la wilaya plusieurs présidents de partis choisissent de faire une halte dans ce lieu pour sensibiliser les électeurs sur l’importance du scrutin et naturellement sur la justesse des programmes des candidats qu’ils soutiennent. Ces cafés ne sont pas les seuls à abriter ce genre de débats même si ceux-ci n’ont rien d’officiel. Les usagers ne se privent pas d’évoquer ce sujet à côté d’autres préoccupations. Il faut dire que ce sujet engage leur avenir ainsi que celui du pays. Mais l’approche diffère d’un usager à un autre. Alors que l’un insiste sur la personnalité d’un candidat l’autre préfère juger son orientation politique. Dans tous les cas, les discussions sont différentes de celles qui sont engagées quand il s’agit d’élections locales. Pour celles-ci les rapports sont personnalisés. On parle du parcours et même des liens familiaux avec les candidats sans oublier les problèmes quotidiens qui sont énumérés avec l’interrogation sur la capacité de ceux qui se présentent à les prendre en charge. Autant dire que chaque scrutin a sa particularité. Justement celui de cette fois est scruté à l’aide des réseaux sociaux, notamment. Même s’ils sont loin de chez eux, les citoyens suivent ce qui se passe au cours de cette campagne. Comme la saison sportive n’a pas encore démarré, les problèmes que rencontre le CABBA sont relégués au profit de ce nouveau venu dans la scène qui occupe l’espace public. Les sorties de Bengrina qui a fait un tour dans la wilaya, ou les promesses de Youcef Aouchiche qui est le seul candidat pour l’instant à avoir animé un meeting sur place ou encore les déclarations du candidat Tebboune à Constantine sont sur toutes les lèvres. Les animateurs de la scène qui ont choisi la simplicité dans leurs rapports avec le public ont réussi à rendre leurs messages populaires avec pour preuve cet intérêt inégalé pour la campagne électorale. Il reste deux autres semaines pour cet événement qui doit permettre aux Algériens de se faire une idée pour qui ils vont voter le 7 septembre. D’autres invités sont prévus pour cette période. Des contacts sont programmés par les directions de campagne des trois candidats dans tous les villages. Mais ce qui est sûr c’est que l’information est passée. Les élections présidentielles ne sont pas ce qu’elles étaient auparavant. Les électeurs aussi. F. D.