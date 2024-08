L’Algérie élargit ses exportations : un produit de la wilaya d’El Tarf en route pour la Chine ! Par Melissa Z 23 août 2024 à 12:10 L’Algérie s’apprête à exporter des quantités de liège produites dans la wilaya d’El Tarf vers la Chine, ce qui devrait renforcer les revenus du trésor public de plus de 11 milliards de centimes par an. Le liège d’El Tarf suscite toujours autant l’intérêt de la Chine ! L’Algérie prévoit l’exportation imminente de quantités de ce matériau vers l’Empire du Milieu. C’est du moins ce qu’a affirmé le conservateur des forêts de la wilaya d’El Tarf, Abdelaziz Belahdji, dans une déclaration accordée au média arabophone Echourouk. « Des quantités significatives de liège devraient être exportées vers la Chine qui attend sa commande », a-t-il indiqué. Ce dernier n’a pas manqué de souligner que « les investisseurs et industriels chinois sollicitent fortement le liège en raison de son utilisation dans divers secteurs industriels. » 🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune annonce que la Chine va investir 36 milliards de dollars en Algérie La partie algérienne en tirera à son tour un grand bénéfice, puisque d’après le même responsable, » cette opération contribuera au renforcement du trésor public de plus de 11 milliards de centimes par an ». Abdelaziz Belahdji a dans le même registre précisé que la récolte du liège qui a débuté dans cette wilaya, le 1ᵉʳ juin 2024, et s’étalera jusqu’en octobre prochain, permettant la création de « 300 emplois au profit des jeunes et autres habitants de la région ». La Chine, une destination clé pour le liège d’El Traf Parallèlement à la campagne de récolte, les autorités de la wilaya d’El Tarf ont élaboré un programme consistant à sécuriser les périmètres des forets où se trouve ce matériau, afin de lutter contre la contrebande notamment. Elles espèrent par ailleurs la récolte de 12 000 quintaux, d’ici à la fin de l’année prochaine. Pour rappel, le chêne-liège couvre dans la wilaya d’El Tarf, 80 000 hectares dont 3 500 hectares d’arbres productifs. L’exportation de liège représente une opportunité économique importante pour le pays. 🟢 À LIRE AUSSI : Délégation du Shaanxi en Algérie : vers de nouveaux horizons de coopération bilatérale ! Le liège, matériau naturel et durable, trouve de nombreuses applications dans diverses industries, notamment pour l’isolation acoustique et thermique, ainsi que pour le revêtement de sol. C’est pourquoi nombre d’acteurs du milieu considèrent essentiel que les autorités soutiennent cette initiative d’exportation. Mais encore, renforcer ses relations commerciales avec un partenaire clé sur la scène internationale.