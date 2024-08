Sonelgaz et BHI Algérie renforcent leur partenariat : nouvelles perspectives de collaboration Par Amel H 23 a

Sonelgaz et BHI Algérie renforcent leur partenariat : nouvelles perspectives de collaboration Par Amel H 23 août 2024 à 20:00 Alger, le 21 août 2024 – Mourad Adjal, PDG du Groupe Sonelgaz, a reçu le directeur général de la joint-venture algéro-coréenne «BHI -Algérie », Beejay Duk, au niveau du siège de la direction générale de Sonelgaz à Alger pour discuter des opportunités du renforcement et de l’élargissement de leur partenariat, a indiqué un communiqué du Groupe. D’après le communiqué du Groupe Sonelgaz, cette rencontre a porté sur l’avenir du partenariat entre le Groupe algérien, représenté par sa filiale, la Société algérienne des industries électriques et gazières (SAIEG), et la société coréenne (BHI), représentée par «BHI Algérie ». 🟢À LIRE AUSSI : Remise, annulation et destruction du passeport algérien : l’État fixe de nouvelles modalités Lors de cette réunion, le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a réaffirmé « l’engagement de Sonelgaz à soutenir et à étendre le partenariat avec BHI Algérie ». De plus, il a souligné que « Sonelgaz ne renoncera pas à ses engagements et restera attaché à ce partenariat gagnant-gagnant », exprimant « sa volonté d’explorer de nouveaux domaines de collaboration ». BHI Algérie souhaite renforcer sa coopération avec Sonelgaz De son côté, le directeur général de la joint-venture algéro-coréenne «BHI -Algérie », Beejay Duk, a exprimé son souhait de « renforcer les moyens de coopération entre les deux parties ». D’ailleurs, il n’a pas manqué de noter qu’il « comptait sur le soutien du Groupe Sonelgaz afin de renforcer les moyens de coopération entre les deux parties et de promouvoir la joint-venture ». 🟢À LIRE AUSSI : WA’AI Awards 2024 : six Algériens récompensés en Arabie saoudite Ainsi, cette rencontre marque une étape clé dans le renforcement du partenariat entre Sonelgaz et BHI Algérie, visant à améliorer la coopération et à explorer de nouvelles opportunités de développement dans le secteur des équipements pour centrales électriques. BHI Algérie, un partenaire clé pour Sonelgaz Créée en 2018, BHI Algérie est une société mixte entre Imetal, Sonelgaz et B.H.I, avec des parts respectives de 35 %, 30 %, et 35 %. Cette société se spécialise dans la fabrication de chaudières de récupération, d’échangeurs thermiques et d’accessoires pour centrales électriques. Son siège se situe dans la wilaya de Relizane. Pour rappel, le 15 juillet dernier, Mourad Adjal, PDG de Sonelgaz, a rencontré Adel Khemane, PDG d’IMetal, pour discuter de l’avenir de leur partenariat dans la société mixte algéro-coréenne BHI Algérie. Les deux dirigeants avaient exploré les moyens d’activer et d’élargir ce partenariat, en mettant l’accent sur des domaines supplémentaires, selon le principe gagnant-gagnant. En résumé, cette série de réunions met en évidence l’implication des deux parties dans l’amélioration de leur collaboration et dans l’exploration de nouvelles opportunités pour un bénéfice pour les deux parties. Sonelgaz et BHI Algérie continuent donc de progresser, ce qui ouvre des perspectives prometteuses pour l’avenir de leur partenariat.