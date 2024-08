Production agricole en Algérie : le mégaprojet algéro-italien se concrétise à Timimoune ! Par Lynda A 23 août 2024 à 18:31 Le mégaprojet algéro-italien est désormais prêt à débuter ! Après avoir obtenu l’autorisation de la wilaya de Timimoune, la prochaine étape consiste à réaliser 160 puits de forage et cultiver 3 000 hectares de blé. Le projet de production de blé qui réunit l’Algérie et l’Italie est une initiative stratégique de grande envergure. En effet, la collaboration entre les autorités de la wilaya de Timimoune et la société italienne Bonifiche Ferraresi marque un tournant majeur, visant à combler le déficit de blé dur des deux parties. Ainsi, renforcer la sécurité alimentaire locale. Avec une dynamique agricole innovante, ce projet contribue au développement des cultures stratégiques dans la wilaya de Timimoune. Les objectifs et les enjeux de ce mégaprojet agro-industriel Une production de 128 000 tonnes de blé est l’objectif visé par le mégaprojet algéro-italien de production de blé. Soit, un rendement prévisionnel de 60 quintaux par hectare. Toutefois, les projets ambitieux s’accompagnent toujours de défis. En effet, certaines ressources nécessaires comme l’eau pourraient ne pas suffire. De plus, une logistique efficace ainsi que des moyens de stockage adaptés sont nécessaires. Néanmoins, des solutions sont prévues pour parer à ces éventuels défis. Pour les éviter, les responsables du projet prévoient la création d’un réseau d’approvisionnement pour exploiter les investissements de manière optimisée. 🟢 À LIRE AUSSI : Agriculture : la date de lancement du mégaprojet algéro-italien connue L’enveloppe budgétaire allouée à ce projet s’élève à 420 millions d’euros. Cette somme permettra d’entreprendre plusieurs actions, notamment la production de silos avec une capacité de stockage atteignant 62 000 tonnes. Ainsi que la construction d’une grande ferme intégrée, renfermant différentes cultures. La production sera principalement axée sur les légumineuses et les céréales, avec des lignes de productions de pâtes et de couscous. Un projet prometteur pour l’industrie agricole du sud algérien Bien que le mégaprojet algéro-italien de production de blé entame sa première phase, il va s’étaler jusqu’à 2028. Avec des perspectives et des objectifs ambitieux, visant à dynamiser le secteur agricole du pays, en particulier la céréaliculture dans les régions du sud. D’ici à 2027, les objectifs devraient être concrétisés, avec un potentiel estimé à 500 000 hectares. 🟢 À LIRE AUSSI : Sécurité alimentaire : 1 365 hectares dédiés à cette culture stratégique dans le désert de Ouargla