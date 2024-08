La météo du week-end en Algérie : la pluie sera-t-elle au rendez-vous ce samedi 24 août ? Par Nour.C 24 août 2024 à 1:11 Alors que le mois d’août touche à sa fin, la météo en Algérie reste marquée par un contraste saisissant entre chaleur et orages. Pour ce samedi 24 août 2024, les prévisions de l’Office national de la Météorologie (ONM) annoncent un mélange de conditions, avec des températures élevées et des risques d’orages. Après une alerte orange pour des risques de pluies émise vendredi, couvrant les wilayas de Sidi Bel Abbés, Relizane, Mascara, Saida, Tiaret, Naama, El Bayadh, le sud de Tlemcen et Laghouat, les quantités de précipitations ayant atteint entre 20 et 40 mm, les regards se tournent maintenant vers ce samedi. La question demeure : la pluie persistera-t-elle ? 🟢 À LIRE AUSSI : Alerte Météo en Algérie : pluie attendue dans 12 wilayas Météo Algérie a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour ce samedi, notamment Tissemsilt, Beni-Abbes, Chlef, Aïn-Defla, Médéa, Béchar, El Bayadh, Naama, Laghouat, Djelfa, Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Saida, Tiaret, Relizane et Mascara. Cette alerte signale la possibilité d’orages isolés pouvant provoquer des averses locales. Par conséquent, il est important de rester prudent et de surveiller les mises à jour des services de l’ONM. Météo Algérie : quel temps prévoir pour ce samedi ? En ce qui concerne le ciel, un temps dégagé à peu nuageux est prévu pour les régions de l’Est. Le Centre et l’Ouest du pays, quant à eux, connaîtront un ciel souvent voilé. Dans l’après-midi, des formations nuageuses apparaîtront sur les régions intérieures, les Hauts Plateaux, et la région des Aurès, avec des risques d’orages isolés accompagnés de pluies locales. 🟢 À LIRE AUSSI : Incendies en Algérie : plusieurs feux de forêt déclarés à travers le pays Les régions sahariennes ne seront pas en reste, avec un ciel voilé à localement nuageux sur le Nord de Béchar et le Nord Sahara, où des orages pourraient se manifester durant l’après-midi, pouvant occasionner des pluies locales. Dans l’extrême Sud, notamment vers le Hoggar et Tassili, ainsi que dans le Sud du Sahara oriental, verra un ciel dégagé à partiellement voilé, avec des orages isolés en après-midi. De plus, le bulletin météo de ce samedi prévoit un ciel dégagé sur les autres régions sahariennes. Hausse du mercure en Algérie : quelles sont les températures du jour ? Côté températures, le mercure semble observer une hausse ce samedi, annonçant ainsi une journée relativement chaude. Les maximales attendues oscilleront entre 34 et 40 °C sur les régions côtières, entre 33 et 41 °C dans les régions intérieures et entre 28 et 48 °C dans les zones sahariennes.