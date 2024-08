Alerte Météo en Algérie : pluie attendue dans 12 wilayas Par wissam.a 23 août 2024 à 15:10 Pour ce samedi, l

Alerte Météo en Algérie : pluie attendue dans 12 wilayas Par wissam.a 23 août 2024 à 15:10 Pour ce samedi, les services de météorologie prévoient des pluies orageuses qui toucheront plusieurs wilayas du nord du pays. Chlef, Tissemsilt, Relizane, Mascara, et Tiaret, entre autres, seront particulièrement exposées à ces précipitations. Ces pluies, qui devraient se manifester principalement en fin de journée, seront accompagnées de vents pouvant atteindre 40 km/h, rendant les conditions météorologiques instables dans ces régions. Les habitants des wilayas concernées sont invités à rester prudents et à prendre des mesures pour se protéger des effets des averses, notamment lors des déplacements. Canicule au Sud : chaleur extrême et conditions difficiles Pendant que le nord sera marqué par des précipitations, le sud du pays se prépare à une vague de chaleur intense ce samedi. Des températures pouvant atteindre jusqu’à 48 degrés sont attendues dans les régions désertiques, notamment à Adrar et Tamanrasset. Le climat sera particulièrement aride, avec un soleil dominant tout au long de la journée. Cependant, des orages pourraient se former dans l’extrême sud et le nord de ces régions en fin de journée, apportant un peu de répit, mais aussi des conditions potentiellement dangereuses. Dans ces conditions extrêmes, il est essentiel pour les habitants des régions concernées de rester hydratés et de limiter les expositions prolongées au soleil. Les prévisions indiquent également que les vents pourraient atteindre 40 km/h, accentuant la sensation de chaleur et rendant la journée encore plus difficile à supporter. Les autorités recommandent de suivre les mises à jour météorologiques pour rester informés des évolutions du temps et des risques éventuels.