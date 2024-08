Santé Publique À Benmostefa Benaouda (Annaba) : La Polyclinique Reçoit Du Nouveau Matériel EDITEUR - 24 AOÛT 2

Santé Publique À Benmostefa Benaouda (Annaba) : La Polyclinique Reçoit Du Nouveau Matériel EDITEUR - 24 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Les membres de la société civile de Berrahal ont récemment saisi le secteur sanitaire local afin de doter la polyclinique Bounouba Belkacem de la ville nouvelle de Benmostefa Benaouda (ex-Draâ Erich) en matériels médicaux. Rappelons que le directeur de wilaya de la Santé et de la Population avait annoncé il y a quelque temps l’équipement des hôpitaux, des polycliniques et autres salles de soins en matériels à usage médical. Cette promesse a été tenue. En effet, après l’installation de climatiseurs et de sièges neufs dans les salles d’attente, on vient de fournir à cette polyclinique un échographe et un appareil d’Enregistrement du Rythme Cardiaque Fœtal (ERCF). Les patients et leurs familles s’étaient effectivement plaints du manque de climatisation, notamment pendant les périodes de fortes chaleurs. Les équipements de climatisation existants ne suffisaient pas. Ce manque a été comblé par la dotation de six nouveaux climatiseurs. L’appareil d’enregistrement cardiaque fœtal permet de calculer le nombre de battements du cœur du fœtus durant le travail lors de l’accouchement. Le Rythme Cardiaque Fœtal (RCF) normal comporte quatre critères. Il s’agit du rythme de base compris entre 110 et 160 battements par minute, de la variabilité normale ou modérée, de la présence d’accélérations, l’absence de ralentissements. Les représentants de la société civile avaient d’autre part saisi la direction de la Santé et de la Population de Berrahal afin de procéder à la séparation de la salle d’attente en deux parties, l’une pour les femmes et l’autre pour les hommes. Parmi les nouveautés, on notera également la dotation de produits anesthésiques pour le service dentaire. Ce produit s’est en effet raréfié dans la ville d’Annaba. Il faut signaler que le nombre d’habitants de la ville nouvelle augmente après les relogements dans les logements sociaux et les appartements de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL). Cette croissance démographique pousse de nombreux résidents à se diriger vers les structures hospitalières de la ville d’Annaba pour se soigner, d’où l’importance de renforcer les équipements de la polyclinique locale. Ces améliorations visent à offrir de meilleures conditions d’accueil et de soins aux patients de Benmostefa Benaouda, répondant ainsi aux besoins croissants de la population locale en matière de santé. Ahmed Chabi