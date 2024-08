Fateh Boutbig Depuis Annaba : « Le Bilan De Tebboune Est Éloquent » EDITEUR - 22 AOÛT 2024 Cliquez pour partag

Fateh Boutbig Depuis Annaba : « Le Bilan De Tebboune Est Éloquent » EDITEUR - 22 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Hier matin, mercredi 21 août, la salle de spectacle de la maison de la culture Mohamed Boudiaf s’est avérée exiguë, ne pouvant contenir tout le monde venu assister au meeting sur la campagne électorale présidentielle du 7 septembre. Ledit meeting a été animé par Fateh Boutbig, président du Front El Moustakbal, au nom d’Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant à la présidence de la République. Initialement prévu à 10 heures, le meeting n’a débuté qu’à 10 h 40, lorsque le président de cette formation politique a fait son apparition dans la salle, sous les ovations de l’assistance scandant à tue-tête « Tebboune président ! Tebboune président ! ». Prenant la parole, Tayeb Hamarnia, président du bureau de wilaya d’Annaba, a d’emblée fait savoir aux présents, constitués essentiellement de militants et de sympathisants, que le candidat Abdelmadjid Tebboune, durant son mandat présidentiel 2019-2024, qui a été marqué par des crises, a réussi à réaliser les 54 engagements qu’il a promis au peuple algérien. Lui cédant le micro, le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, estime que le programme présidentiel du candidat Abdelmadjid Tebboune est capable de propulser notre pays vers le progrès et le développement. « C’est avec lui que la crise du logement a trouvé sa solution. Des centaines de milliers de citoyens ont été relogés. Des milliers de logements, tous types confondus, seront également bientôt attribués à leurs bénéficiaires. C’est avec lui que l’allocation de chômage a été instituée. C’est avec lui que les salaires ont été augmentés et les pensions et les allocations de retraite ont été revalorisées », a-t-il affirmé, devant une assistance chauffée à blanc. « Notre front n’y est pas allé par quatre chemins pour choisir son candidat. D’emblée, nous avons choisi le candidat en la personne de M. Tebboune. Nous voterons pour lui le 7 septembre. Le lendemain du scrutin, Abdelmadjid Tebboune sera notre président de la République », a déclaré Fateh Boutbig, sous les applaudissements et ovations de l’assistance. Nejmedine Zéroug