Taux de change des devises en Algérie : combien de dinars algériens vaut 1 euro ce 25 août ? Par Nour.C 25 ao

Taux de change des devises en Algérie : combien de dinars algériens vaut 1 euro ce 25 août ? Par Nour.C 25 août 2024 à 1:25 Alors que le mois d'août approche de sa fin, annonçant la fin des vacances d'été, les écarts entre les taux de change officiels et ceux du marché informel continuent de se creuser en Algérie. Les dernières données de la Banque d'Algérie, couvrant la période du 22 au 26 août, illustrent cette divergence marquante, notamment pour l'euro, le dollar américain, la livre sterling et le dollar canadien. Pour l'euro, la Banque d'Algérie affiche une stabilité apparente avec un taux d'achat de 148.67 DZD et de vente à 148.74 DZD. Toutefois, le marché noir raconte une autre histoire. La monnaie européenne s'y échange à des niveaux bien plus élevés, atteignant 239.00 DZD à l'achat et 241.00 DZD à la vente. Banque d'Algérie et marché noir : où en est le dollar américain ? Le dollar américain montre également une disparité entre les deux marchés. Officiellement, la Banque d'Algérie le valorise à 133.83 DZD pour l'achat et 133.85 DZD pour la vente. En parallèle, sur le marché informel, le dollar grimpe à 220.00 DZD à l'achat et 222.00 DZD à la vente. La livre sterling, quant à elle, s'échange à 175.22 DZD pour l'achat et 175.35 DZD pour la vente selon les cotations officielles de la Banque d'Algérie. Alors que sur le marché noir, les cambistes de la bourse informelle proposent la monnaie britannique à des taux de 280.00 DZD à l'achat et 282.00 DZD à la vente. Quels sont les taux de change des devises en Algérie pour ce dimanche ? Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble des récentes mises à jour des taux de change publiés par la Banque d'Algérie ainsi que des taux appliqués au niveau du marché informel, également appelé marché noir de change : Devises Officiel / achat Officiel / vente Marché noir / achat Marché noir / vente Euro (€) 148.67 148.74 239.00 241.00 Dollar US ($) 133.83 133.85 220.00 222.00 Livre Sterling (₤) 175.22 175.35 280.00 282.00 Dollar CAN ($C) 98.57 98.59 158.00 160.00 Dirham EAU (AED) 36.43 36.44 60.00 62.00