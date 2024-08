Ecologie, environnement et savoir-vivre par Abdou BENABBOU En général, les Algériens ont toujours eu un rapp

Ecologie, environnement et savoir-vivre par Abdou BENABBOU En général, les Algériens ont toujours eu un rapport mi-figue, mi-raisin et tiède avec l'environnement pour n'accorder qu'une considération limitée au large sujet environnemental dans sa nombreuse composante. Des données historiques ont cadré les soucis et priorisé une relative attention sur la question et orienté la préoccupation sur le restreint domaine des ordures ménagères et de la propreté des proximités. La règle religieuse et la foi y sont pour quelque chose pour que les croyants ne voient dans l'écologie que les périmètres sanitaires sans trop se soucier de l'ensemble des données écologiques qui régissent et conditionnent le cadre de vie. Le manque d'intérêt pour l'écologie est dû à un parcours historique où les entraves économiques et sociales occupaient une place prépondérante pour que la société algérienne, hier face à d'autres urgences et en passe d'échapper au sous-développement, n'avait ni les moyens ni la latitude d'orienter son esprit sur des données écologiques, légitimement considérées secondaires. Les phénomènes météorologiques, bons ou mauvais, les aléas épidémiques, les phénomènes naturels négatifs étaient traduits en faits inévitables avec à l'esprit une fatalité vissée. Mais dans la traversée d'un ou deux siècles, la société s'est surprise partie prenante au milieu d'un monde où l'espace terrestre est configuré en mal par ses habitants. Le gain de savoirs, une amélioration des conditions de vie l'introduisent dans une phase essentielle pour l'interpeller avec force et l'obliger à changer d'état d'esprit. Les pandémies, les sécheresses et les inondations sont devenues des sujets courants pour une juste compréhension de l'importance des problèmes de l'environnement qui ne se limitent pas à une simple histoire de ramassage d'ordures. L'écologie englobe tous les faits et gestes en donnant un sens vital au parcours existentiel où le génie de l'urbaniste se mêle aux bienfaits du juste partage des espaces communs. La familiarisation avec ses effets bénéfiques est avant tout une question de savoir-vivre.