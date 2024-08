De Ammar Drabki à Abdekka el Kaprice, que de chemin non accompli ! Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 24-08-2024, 11:00 Sortie cette semaine en salle de réanimation du film «La Planète des Singes, le Royaume de Mpox» avec … … Andy Variole ! Je suis en droit citoyen de me poser la question : quelle est la différence entre un Bengrina et un Saâdani ? Ammar Saâdani que nous étions nombreux à moquer sous le sobriquet non usurpé de «Drabki» et de pitre de la République du Clan d’Oujda-les-deux-Mosquées. «Ma houa el fark» ? Quelle différence ? L’instrument ? L’un assurant le spectacle politique avec une peau distendue de bendir ou de derbouka. L’autre jouant du Caprice, du caramel mou, lequel, contrairement à ce que l’on pourrait penser, est aussi un instrument à vent. À vents tournants. À vents et à girouettes. Tout l’art dans le jeu avec cet instrument-là résidant dans le mouvement si particulier du bras et surtout du poignet lorsqu’est envoyé en l’air la brassée de Caprices. La République, cette République que nous voulons tous - ou presque - est-elle condamnée par sort maléfique à devoir composer tout le temps avec des personnages qui sont à la politique ce qu’est Zitout à la Boulange. Ou Ferhat Mehenni aux paris en ligne. Je suis assez perplexe, je dois bien l’avouer. Peut-être existe-t-il des études secrètes, des statistiques cachées et des sondages jamais divulgués qui arrivent tous à cette conclusion terrible et édifiante : Bengrina, tout autant que Saâdani sont utiles. Je ne dirais pas des «idiots utiles» de la République, vu les parcours des deux zigs, l’un atterrissant comme une olive flétrie dans Neuilly-sur-Seine, à Paris. L’autre ayant vogué de thoniers en sardiniers jusqu’à devenir un «cadastré florissant». Non ! Les idiots de la République, jusque-là, ça serait plutôt nous ! Du moins, jusqu’à ce qu’on réponde à ma chtite question que je repose : quelle différence entre Bengrina et Saâdani ? Et pourquoi une campagne électorale doit nécessairement s’encombrer de tels pedigrees, aujourd’hui encore ? Parce que diable, je rappelle que l’engagement, la promesse, c’est justement qu’aujourd’hui ne soit plus le «hier» d’hier, yek, je ne me goure pas ? La programmatique enthousiasmante, celle qui m’a aidé, perso à y croire et à morde dans le futur avec une délicieuse férocité patriote, c’était de tourner enfin la page sombre des prédateurs du Clan d’Oujda-les-deux-Mosquées. Mais tout de même pas de tourner la page Saâdani pour tomber sur la fatcha de Bengrina dans la page d’après, yaw ! Ce n’est pas du tout ce bouquin que j’avais commandé ! Ma vue baisse. Mon ouïe encore plus vite ! Mais je reste encore convaincu que ce n’est pas ça que je voulais lire, écouter et voir. Bengrina en rappel alpinistique de Saâdani, la corde du pendu nous étant «généreusement» offerte à nous, la plèbe-gobe-mouches ! Je n’ai pas combattu 20 ans durant des prototypes toxiques comme Ammar Drabki pour me farcir aujourd’hui, alors que tous les voyants sont au vert, qu’une large majorité citoyenne y croit à nouveau, d’autres prototypes tout aussi toxiques, sinon plus, parce que touillant en rab dans la marmite islamiste, j’ai nommé, à regret, Abdekka-el-Kaprice ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 24-08-2024, 11:00