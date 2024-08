Home > Batna41 Views3 Mins0 Comment Puits Non Sécurisés À Batna : Des Mesures Concrètes S’imposent EDITEUR - 2

Home > Batna41 Views3 Mins0 Comment Puits Non Sécurisés À Batna : Des Mesures Concrètes S’imposent EDITEUR - 24 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La Protection civile de la wilaya de Batna lance un nouvel appel à la vigilance concernant les puits non sécurisés, source croissante d’inquiétude dans la région. Cette alerte intervient dans un contexte où de nombreux puits traditionnels et agricoles restent dépourvus de mesures de sécurité adéquates, représentant un danger réel pour la population et le bétail. Les autorités exhortent les citoyens à prendre des mesures immédiates pour sécuriser ces points d’eau, que ce soit par la construction de murs de protection, l’installation de grillages, ou le rebouchage complet des puits inutilisés. Ces recommandations font suite à une série d’incidents tragiques dans la région, dont certains ont heureusement connu une issue favorable grâce à l’intervention rapide des secours. Parmi les cas récents, on note le sauvetage miraculeux d’un sexagénaire à Arris et d’un enfant de six ans, tous deux tombés dans des puits profonds. Ces incidents soulignent l’urgence de la situation et la nécessité d’une action concertée pour prévenir de futures tragédies. La découverte récente d’un puits dissimulé sous des branchages en milieu forestier a particulièrement alarmé les autorités, mettant en lumière l’étendue méconnue du problème. Face à cette situation, les services communaux et les secteurs concernés sont appelés à entreprendre un recensement exhaustif des puits non protégés et des fosses profondes sur leur territoire. L’objectif de cette démarche est double : d’une part, identifier les zones à risque et, d’autre part, contraindre les propriétaires à mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. Cette initiative vise à prévenir de futurs accidents et à garantir la sécurité des habitants et des animaux de la région. Le problème ne se limite pas aux zones rurales. Dans la ville de Batna même, on dénombre plus d’un millier de puits individuels construits à l’intérieur des habitations. Certains de ces puits, situés dans les cours ou les jardins et exploités sans protection adéquate, constituent des points noirs à risque élevé pour les résidents, en particulier les enfants. Nasreddine Bakha