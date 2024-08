Benzema veut rester dans ce pays musulman après la fin de sa carrière Sport Par: Merzouk A 25 Août 2024 à 10:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Instagram Karim Benzema Karim Benzema Si son compatriote Zinédine Zidane et son ancien coéquipier au Real Madrid Toni Kroos ont choisi de rester en Espagne après la fin de leur carrière de footballeurs, Karim Benzema a choisi un autre pays. Le Ballon d’or 2022 semble être complètement séduit par l’Arabie Saoudite. L’attaquant français d’origine algérienne compte, en effet, y rester, même après la fin de sa carrière avec le club local d’Al-Ittihad Djeddah. C’est la première fois qu’une grande star du football mondial choisit de vivre en Arabie Saoudite après la fin de sa carrière. Arrivé l’été dernier en Arabie Saoudite, le Ballon d’or 2022 veut entreprendre des projets dans ce pays. Il compte, en effet, incarner le football saoudien en continuant « de le développer ». Alors qu’il vit actuellement une fin de carrière agitée avec son équipe d’Al-Ittihad, Karim Benzema ne veut visiblement plus quitter l’Arabie Saoudite. Il réitère, dans une nouvelle sortie médiatique, son attachement à ce pays, et particulièrement à la ville de Djeddah. « Après le football, je serais là… » En février dernier, l’ancien international français a affirmé qu’il assumait pleinement son arrivée en Arabie Saoudite. Un « nouveau défi qui me plaît », a-t-il dit. Karim Benzema avait assuré qu’il n’était pas « seulement un footballeur ici. Je suis aussi un ambassadeur ». Dans un entretien accordé, ce samedi 24, août au site Web Saudi Pro League, l’ancienne superstar du Real Madrid a indiqué qu’à l’issue de sa présente carrière avec le club Al-Ittihad, il compte bien rester et vivre en Arabie Saoudite. « Après le football, je serais là. Il y a beaucoup de projets à faire ici, dans le futur, en Arabie Saoudite », a-t-il dit. Une première pour une grande star du football mondial Benzema ajoute qu’il faut aussi continuer à développer le football en Arabie Saoudite. « Qui aurait pu penser qu’un jour la Coupe du Monde se jouerait en Arabie Saoudite. C’est beau et c’est dans la continuité de ce qui se passe depuis deux, trois ans avec l’arrivée de grands joueurs », a-t-il encore dit. Au-delà du cadre footballistique, le Franco-Algérien estime que la coupe du monde 2034 qui sera organisée en Arabie Saoudite va « ouvrir plus de portes ». Pour lui, « les gens vont venir visiter et ne pas rester sur la première impression ». Benzema : Djeddah « est une ville qui me va bien » D’ailleurs, il affirme aussi que les gens n’ont pas une image exacte de ce pays arabe, abondant ainsi dans les changements radicaux entrepris par les autorités saoudiennes depuis 2019 pour s’ouvrir aux visiteurs internationaux. Pour Djeddah, par exemple, « les gens ont une image qui n’est pas celle de la ville », a expliqué Benzema. « Tu peux trouver beaucoup de choses ici. C’est une ville qui me va bien. On ne manque de rien », a encore déclaré le joueur. « Il faut venir et ne pas rester sur la vie d’avant. Il y a tout ici, tu veux aller à la plage, tu peux boire un café… », a-t-il lancé. Concernant la saison actuelle avec son club Al-Ittihad, l’ancien capitaine du Real Madrid affirme que son équipe est « dans la meilleure forme possible ». À propos de la dernière saison, Benzema souligne qu’il « n’aime pas en parler. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de problèmes ». « Et le plus important, c’est de regarder devant soi, sans oublier le passé, et surtout d’apprendre de nos erreurs ».