Slimani, un contrat « juteux » en Algérie ou un dernier challenge en Europe ? Par Zakaria S 25 août 2024 à 16:51 Islam Slimani fait toujours durer le suspense quant à son avenir. Entre rester en Europe ou revenir en Algérie, il n’a pas encore tranché. Il pourrait attendre jusqu’aux derniers instants du mercato estival pour décider sur sa future destination. Après une courte expérience au Brésil avec Coritiba, Islam Slimani était revenu en Belgique l’hiver dernier, en optant pour KV Mechelen. Mais il n’a pas eu droit à un nouveau contrat au terme de la saison écoulée, bien que ses statistiques plaident en sa faveur, avec 3 buts et 4 passes décisives en 13 matchs. Mais jusqu’au moment où nous mettons sous presse, « SuperSlim » n’a toujours pas tranché sur sa future destination. Entre rester en Europe ou revenir en championnat national pour rebondir, il n’a encore rien décidé. Comme il nous a toujours habitué chaque été, le joueur pourrait encore faire durer le suspense jusqu’aux derniers instants du mercato estival. Un contrat « juteux » au MCA ou une nouvelle expérience en Italie, Slimani fait durer le suspense Selon plusieurs médias algériens, l’éventualité de voir Islam Slimani revenir en championnat national cet été est envisageable. En effet, le Mouloudia d’Alger souhaiterait s’offrir le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Malgré son âge avancé (36 ans), il garde la forme et jouit de toutes ses qualités pour jouer en Ligue 1 Mobilis, au moins pour les deux prochaines saisons. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un contrat « juteux » l’attend sur la table. Mais l’attaquant international temporise toujours pour répondre à l’offre mouloudéene. Pourquoi ? Tout simplement en raison d’une touche en… Italie. Aux dernières nouvelles, le nouveau promu de la Serie A, Como s’intéresse au joueur, et ce, via son entraineur Cesc Fàbregas. Ce dernier, apprécie le buteur algérien après l’avoir côtoyé à l’AS Monaco il y a quelques années. Slimani devrait encore patienter une autre semaine, soit avant la fin du mercato estival en Europe, pour connaitre les nouvelles de l’intérêt de Como. Toujours ambitieux, malgré ses 36 ans, il souhaiterait encore rester dans le Vieux Continent.