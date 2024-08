Une philosophie de vie : «Ça aurait pu être pire !» Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-08-2024, 11:00 L’autre jour, j’ai trébuché. Un simple faux pas, et me voilà avec le tendon d’Achille complètement déchiré. L’opération chirurgicale s’est imposée, suivie d’un long processus de plâtre et d’immobilisation. Alors que je me retrouve cloué dans un fauteuil, incapable de me déplacer comme avant, je constate que je garde un sourire aux lèvres. Des parents et des amis qui me rendent visite, inquiets, ne comprennent pas mon optimisme. Comment pourrais-je être heureux dans une telle situation, se demandent-ils ? Je leur ai alors expliqué ma façon de voir les choses. «Regardez autour de moi», ai-je dit, «je suis au milieu de la nature verdoyante. Les arbres, dans toute leur splendeur estivale, offrent une ombre douce et rafraîchissante. Les oiseaux chantent gaiement, leur mélodie se mélangeant au doux murmure de l’eau qui s’écoule lentement de la jarre. Le vent léger caresse mon visage, et je me sens comme dans un petit coin de paradis.» Cette blessure, bien que contraignante, n’a pas détruit ma capacité à apprécier les plaisirs simples de la vie. La nature qui m’entoure, ce refuge de calme et de sérénité, m’offre une consolation que beaucoup d’autres n’ont pas. Et puis, un détail me revient en tête, un détail qui change toute la perspective. «Vous voyez, en ce moment, je pense à ce gars, quelqu’un, quelque part, qui subit la même opération. Mais lui, il vit au septième étage d’un immeuble sans ascenseur, en plein cœur d’une ville suffocante. Il n’a pas ce luxe de s’asseoir dans un jardin paisible. Chaque escalier devient un Everest à gravir, et tout cela pour atteindre un petit F2 étouffant, sans climatisation, où la chaleur d’août transforme l’air en une véritable fournaise.» En pensant à ce bonhomme, je réalise la chance que j’ai, même dans l’adversité. Je suis entouré de beauté et de paix, alors que lui doit endurer un calvaire quotidien. Cette pensée m’apaise, et soudain, ma petite blessure semble bien dérisoire. Elle guérira dans quelques semaines, et je serai à nouveau sur pied, tandis que lui devra continuer à vivre dans cet environnement hostile. Mes visiteurs ont soupiré, puis un sourire a fleuri sur leurs visages. Ils ont compris. Il y a une sagesse profonde dans cette capacité à relativiser, dans cette petite phrase que nous nous disons souvent : «Ça aurait pu être pire.» Cette philosophie, simple en apparence, porte en elle une immense force. Elle nous invite à voir au-delà de la douleur immédiate, à nous comparer à des situations plus difficiles, et à réaliser que, malgré tout, nous sommes chanceux. Cette manière de penser ne nie pas la souffrance ou les difficultés, mais elle les met en perspective. En adoptant cette philosophie, nous nous donnons les moyens de créer un contentement intérieur qui, sinon, pourrait nous échapper dans les moments de détresse. Au lieu de sombrer dans l’amertume ou le désespoir, nous choisissons de voir la lumière dans l’obscurité. C’est un acte d'endurance, un refus de se laisser abattre par l’adversité. Apprendre à dire «ça aurait pu être pire» demande de la pratique. Ce n’est pas un réflexe inné, mais une habitude à cultiver. Chaque fois qu’un imprévu, une douleur, ou une déception se présente, nous avons le choix : céder à la frustration ou chercher la lueur d’espoir qui transforme la situation. Ce regard positif devient un bouclier contre les coups durs de la vie. Il nous rappelle que, malgré les obstacles, nous pouvons toujours trouver une raison de sourire. Et en croyant en des jours meilleurs, nous nous permettons de les créer, pas à pas, même depuis un fauteuil, même avec un plâtre à la jambe. En outre, «Ça aurait pu être pire» nous enseigne la gratitude, l’humilité, et l’optimisme. C’est une manière de vivre avec une sérénité intérieure, une acceptation qui n’est pas résignation, mais une célébration des petites joies qui font de la vie, même dans ses moments les plus difficiles, un cadeau précieux. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 25-08-2024, 11:00