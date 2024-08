Ils ont tenté d’embarquer à bord du navire El Djazaïr : 7 individus arrêtés au port d’Annaba ikram saker by ik

Ils ont tenté d’embarquer à bord du navire El Djazaïr : 7 individus arrêtés au port d’Annaba ikram saker by ikram saker 25 août 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 18 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Les services de sécurité ont déjoué une tentative d’infiltration de migrants clandestins à bord d’un navire d’Algérie Ferries au port d’Annaba, l’un des plus importants d’Algérie. L’incident a eu lieu il y a deux jours, lorsque 7 personnes ont essayé de monter à bord du navire El Djazaïr, en partance pour le port de Marseille en France. D’après notre source, les migrants clandestins ont réussi à franchir les premières lignes de sécurité malgré la forte présence des vigiles, se rapprochant dangereusement de la gare maritime. Leur plan prévoyait de passer par la zone sud du port, près de la cité populaire Seybouse, pour accéder au navire. Quatre des individus ont été arrêtés à proximité immédiate du navire, tandis que les 3 autres ont été interceptés à environ une centaine de mètres plus loin. Les forces de l’ordre, alertées par des informations confidentielles, ont rapidement réagi pour empêcher leur intrusion. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les responsabilités et d’identifier d’éventuels complices ayant aidé ces individus à contourner les dispositifs de sécurité et à réaliser leur projet d’émigration clandestine. Cette affaire rappelle d’autres tentatives d’incursion similaires observées dans les ports et aéroports algériens ces dernières années, mettant en lumière les défis permanents que rencontrent les autorités pour sécuriser les infrastructures de transport face aux phénomènes migratoires. Les autorités poursuivent leurs investigations pour démanteler tout réseau impliqué dans cette tentative et renforcer la sécurité portuaire pour prévenir de tels incidents à l’avenir. Par : Ikram Saker