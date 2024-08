La surprise tunisienne pour Kaylia Nemour Sport Par: Rédaction 24 Août 2024 à 15:00 facebook-logo twitter-log

La surprise tunisienne pour Kaylia Nemour Sport Par: Rédaction 24 Août 2024 à 15:00 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Kaylia NemourSource : Instagram Kaylia Nemour Kaylia Nemour Kaylia Nemour savoure sa médaille d’or olympique acquise aux JO de Paris 2024. En vacances à Djerba (Tunisie), elle a eu une belle surprise dans sa chambre d’hôtel. Un petit geste qui a fait plaisir à la championne et qui traduit le grand savoir-faire des professionnels tunisiens du tourisme. La gymnaste algérienne est devenue championne olympique vendredi 4 août à Paris. La médaille d’or qu’elle a remportée aux barres asymétriques est la première pour toute l’Afrique en gymnastique. Kaylia Nemour est depuis accueillie en héroïne partout où elle passe, en Algérie évidemment mais aussi ailleurs. Pour se reposer après une campagne olympique harassante, elle a jeté son dévolu sur l’île tunisienne de Djerba, une destination touristique très prisée en ce moment de l’année. La championne algérienne s’y est rendue avec sa mère Stéphanie pour un séjour d’une semaine. Comme elle le fait pour toutes ses activités, Kaylia Nemour a partagé sur les réseaux sociaux des séquences de son séjour à Djerba. Kaylia Nemour émerveillée dans sa chambre d’hôtel en Tunisie En poussant la porte de sa chambre d’hôtel, la jeune franco-algérienne a trouvé une très belle surprise qu’elle a tenu à partager avec ses fans. Sur le lit, les employés de l’hôtel ont disposé une étoffe en forme de cœur parsemée de pétales de roses, avec un message de félicitations pour son exploit aux jeux olympiques. « Toutes nos félicitations championne ! », y est-il écrit. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, on entend la championne s’émerveiller : « Regardez ce qu’ils ont fait pour moi! ». « Et en plus, ils ont mis une énorme corbeille de fruits, avec plein de prunes, des bananes, des raisins, incroyable ! », ajoute-t-elle. « Franchement, je suis trop contente, c’est trop chaud », avoue-t-elle. Dans une autre vidéo, le jeune championne de 17 ans ne tarit pas d’éloges sur l’île tunisienne, l’hôtel 4 étoiles dans lequel elle est logée avec sa mère pour une semaine et les activités auxquelles elles s’adonnent. La venue de la championne olympique est une aubaine et un bon coup de pub pour la destination Tunisie. Le savoir-faire des professionnels du tourisme du pays a fait le reste.