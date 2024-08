Lutte anti-corruption: Des hôtels et des complexes touristiques récupérés par El-Houari Dilmi L'Algérie cib

Lutte anti-corruption: Des hôtels et des complexes touristiques récupérés par El-Houari Dilmi L'Algérie cible un objectif des plus ambitieux : arriver à attirer, à l'horizon 2030, une moyenne de 12 millions de touristes par an. Pour ce faire, un plan est mis en place par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat. «Pas moins de 2.400 projets d'investissement ont été enregistrés au niveau du ministère, dont 800 projets en cours d'exécution, avec la relance des projets touristiques suspendus», a indiqué, hier lundi, Nabil Mellouk, directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, Nabil Mellouk, a expliqué que «les nouveaux projets initiés par les investisseurs et les hommes d'affaires ont touché 249 zones, ajoutant que «le processus d'assainissement du patrimoine touristique est en cours, à travers la récupération d'importants fonciers touristiques qui n'ont pas encore fait l'objet d'investissements». Mellouk a souligné que parmi les mesures prises pour fournir de l'immobilier touristique, en coordination avec l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), figure la dissolution de l'Agence algérienne de développement touristique (ANDT), transformée en l'Agence algérienne du foncier touristique (ANFD), qui sera chargée d'une opération d'inventaire de tous les biens appartenant à l'ancienne agence ainsi que de la mise en œuvre de la nouvelle politique nationale en matière d'aménagement du foncier touristique ainsi que de la gestion de ses parties communes. Toujours dans ce même contexte, l'invité de la Radio, a indiqué que le secteur du Tourisme a récupéré un certain nombre de biens, en vertu de décisions de justice, dont deux hôtels à Alger, outre deux hôtels et deux complexes touristiques à Tizi-Ouzou, un projet hôtelier à Ouargla, ainsi que deux hôtels à Adrar et Reggane. La Société d'investissement hôtelière (SIH), avait récupéré, le 10 août dernier, un hôtel classé 4 étoiles, propriété de l'homme d'affaires incarcéré Ali Haddad. Cet établissement, situé en front de mer, à Boumerdès, s'étend sur près de 3.000 m². Le directeur central au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a également évoqué la contribution des projets hôteliers à la création d'emplois et à la fourniture de services touristique afin de promouvoir le développement local et durable, basé sur l'investissement, dans les ressources humaines qui suivent une formation spéciale dans le domaine de la gestion touristique.