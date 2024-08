Deux médaillés d'or oubliés Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-08-2024, 11:00 Notre participation aux Jeux o

Deux médaillés d'or oubliés Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-08-2024, 11:00 Notre participation aux Jeux olympiques ne date pas du XXe siècle. Dès l'Antiquité, la Numidie, qui couvrait à peu près le territoire actuel de l'Algérie, était déjà engagée dans les Jeux qui se tenaient à Olympie, à Athènes et dans d'autres villes. Les Numides étaient réputés pour leurs compétences équestres et leurs cavaliers légers, souvent intégrés dans les armées romaines. Bien que les Jeux olympiques antiques aient été principalement une compétition réservée aux Grecs, des athlètes venant de régions au-delà du monde grec, y compris de l'Afrique du Nord, y participaient. Mastanabal, fils de Massinissa et second roi de Numidie, était un sportif accompli, ayant fait ses débuts à Cirta, la capitale. Passionné d'équitation, il excellait également dans les courses de chars. C'est dans cette discipline qu'il participa aux Jeux panathénaïques, précurseurs des Jeux olympiques modernes. En 168 avant J.-C., il remporta l'équivalent de la médaille d'or à l'hippodrome d'Athènes dans l'épreuve des courses de chars. Il reçut une couronne d'olivier et des amphores remplies d'huile d'olive, spécialement conçues pour l'événement et décorées de scènes représentant des compétitions sportives. Le second champion a concouru sous les couleurs de la France, alors puissance coloniale. Né en 1898 à Ouled Djellal, il était issu d'une famille modeste. Recruté très jeune pour travailler en France, il rejoignit l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, où il découvrit ses talents de coureur en participant à des compétitions militaires. Aux Jeux d'Amsterdam en 1928, Bouguerra El Ouafi courut avec intelligence et endurance, restant en retrait du groupe de tête pendant une grande partie de la course avant de prendre l'avantage dans les derniers kilomètres. Il termina le marathon en 2 heures, 32 minutes et 57 secondes, devenant ainsi champion olympique. Contrairement à d'autres athlètes, il ne reçut ni soutien financier ni carrière stable après ses exploits olympiques. Il retourna à une vie simple, travaillant comme ouvrier d'usine à Paris. Sa vie connut une fin tragique : en 1959, il fut assassiné à Aubervilliers, en banlieue parisienne, dans des circonstances encore floues. Bouguerra El Ouafi est aujourd'hui reconnu comme un pionnier du sport africain. Sa victoire aux Jeux de 1928 est une source de fierté pour l'Algérie et pour l'Afrique, marquant l'histoire du sport en étant le premier athlète africain à remporter une médaille olympique. Notre héritage sportif ne commence pas en 1962. Il plonge ses racines dans les temps anciens de l'Antiquité et s'étend jusqu'au détournement de nos athlètes par la colonisation. Cependant, une nouvelle génération de sportifs révolutionnaires a émergé en pleine guerre d'indépendance, refusant de jouer pour la gloire d'une autre nation. C'est ainsi qu'est née la célèbre équipe du FLN, composée de footballeurs déterminés à représenter fièrement leur patrie en lutte. M. F. Placeholder MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 26-08-2024, 11:00