Wech ? Wech, les cousins ? Dahdouh, meh’ssoub aâlina bark? Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 26-08-2024, 11:00

Wech ? Wech, les cousins ? Dahdouh, meh'ssoub aâlina bark? HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 26-08-2024, 11:00 - Quelqu'un a vu papy et mamy, les enfants ? Je ne les trouve nulle part dans la maison ! - Ils ont judo ce matin, maman ! - ??? Non, mais tout se perd mon bon ami ! Prends le terrorisme ! De mon temps, c'était tout de même autre chose ! Je ne veux pas la jouer «avant, c'était mieux», mais force est de reconnaître que ça n'a plus rien à voir. À l'époque dont je te parle et que tu n'as peut-être pas connue parce que trop jeune, la consigne chez les tangos, c'était de se fondre dans la foule pour commettre des attentats. Pour un maximum d'efficacité destructrice, pour ne pas risquer de foirer son coup, son mauvais coup, les tangos ne devaient pas porter des vêtements trop «marqués» ni voyants. Avant d'aller en «opération», les tangos devaient impérativement se raser la barbe et éviter tout signe extérieur identifiable par quelque flic dans les parages du méfait ou par des passants un peu trop curieux et attentifs aux détails. Tout tango que tu étais, tu ne pouvais pas te pointer devant ta cible avec tous tes papiers dans la poche de ton séroual afghan, genre ta carte d'identité biométrique, ton passeport, ton livret de famille, ton S12, un jeu de 8 photos aux normes visa Schengen et le reçu de paiement de ton abonnement pirate à la plateforme Netflix. Mouhal ! Pourtant, aujourd'hui, le gars débarque devant une synagogue avec des baskets qui clignotent. Ben oui ! Tu sais bien, ces Nike de contrefaçon dotées d'une semelle avec des leds qu'on dirait Noël en plein été et que l'on offre presque par dépit à nos enfants, aux fêtes d'Aïd ! Les caméras, les bonne grosses caméras qui arrosent le quartier sont là, accrochées bien en évidence. Tu crois qu'il va les éviter ou s'arranger pour les rendre inactives ? Que nenni ! Il passe en mode «casting» bien devant, pose même son regard langoureux dessus au cas où l'image pourrait se révéler floue s'il passait trop vite. Il a deux bouteilles remplies d'essence dans les mains. Toi, tout naturellement, tu penses qu'elles sont dissimulées dans un sachet noir ? M'enfin ! Non, bien sûr ! Les sachets noirs, ce n'est pas bien pour la nature, l'écologie et l'écosystème. Tu sais toi frérot combien de temps ça met pour se dégrader un sachet en plastique ? Laisse tomber ! Un bonnet sur sa tête à notre tango ? Peut-être alors des lunettes noires sur les yeux ou une cagoule ? Mais non, là aussi ! Trop commun. Voire vulgaire. Aujourd'hui, le terrorisme est tendance et fashion ! Le gus avait un keffieh sur la tête que même les couleurs et motifs sur le tissu te disent «ne vous trompez surtout pas les mecs de la scientifique et de l'antiterrorisme, ce tissu-là, ce n'est pas du jordanien, encore moins du saoudien. C'est du pur made in Palestine !». Et parce qu'il faut toujours se montrer prévoyant en matière de «bonne ouvrage terroriste», au cas où certains auraient encore des doutes, le mec s'est ceint la taille avec un drapeau palestinien. Tant pis, qu'importe que ce drapeau-là le gêne visiblement au diable pour marcher et courir, il s'oblige à le porter, et à le porter serré, quitte à se prendre les gambettes dedans et à s'étaler par terre, dans l'essence répandue de ses bouteilles d'eau minérale «Cristaline» ! On pourrait penser que tout y est ? Que là, on a la totale ? Que l'ensemble est parfait ? Presque ! Ah ben, c'est comme ça ! Je suis difficile et exigeant en matière de réalisation ! J'ai noté quelques manquements à certaines règles, voire des négligences, certes pas énormes, mais notables malgré tout. Comme quoi ? Ben, le tango de la Grande-Motte s'est présenté dans les parages de la synagogue sans un maillot de l'équipe nationale palestinienne de foot, signé des 22 joueurs et floqué du portrait d'Ismaïl Haniyeh. C'est peut-être un détail pour vous comme le disaient fort justement Michel Berger et France Gall, mais pour moi, ça veut dire beaucoup ! Ça veut dire qu'il y a du relâchement dans l'annexe des studios hollywoodiens, implantée dans le désert du Néguev. Notez au passage, amis férus de «cinima» et de «salles obscures», franchement obscures, qu'aucun de ceux qui, ici, en Dézédie, et ailleurs, notamment place de la République, en France, dégainent à tout-va «makach menha ! C'est du dahdouhisme !» au moindre témoignage sur la lutte anti-terroriste chez nous, aucun, je dis bien aucun d'entre eux - et c'est toujours les mêmes - n'a pensé à le ressortir ce concept rive-gauche de «dahdouhisme» à propos de la Grande-Motte. Yaw ? Wech ? Wech, les cousins ? Dahdouh, meh'ssoub aâlina, bark ? Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L.