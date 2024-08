Hôpital algéro-qatari-allemand : Début imminent des travaux à Alger Par Amel H 26 août 2024 à 16:27 L’ambass

Hôpital algéro-qatari-allemand : Début imminent des travaux à Alger Par Amel H 26 août 2024 à 16:27 L’ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdelaziz Ali Al-Naama, a annoncé des avancées importantes dans le projet de l’hôpital algéro-qatari-allemand, qui verra bientôt le jour à Alger. Les travaux de construction de cet établissement de santé de pointe débuteront très prochainement, marquant une étape cruciale dans la collaboration entre les deux pays. La société algéro-qatarie de services de santé a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour lancer ce projet ambitieux. L’ambassadeur a déclaré que les travaux préliminaires, tels que la préparation du terrain et l’aplanissement du terrain, commenceront dans un avenir proche, tandis que les conceptions architecturales sont déjà en cours de finalisation. L’ensemble des travaux sera mené avec rapidité et efficacité, dans les délais prévus, pour offrir aux citoyens algériens un accès à des services médicaux de haute qualité. 🟢À LIRE AUSSI : Sommet TICAD : la violente agression marocaine contre les sahraouis fait scandale Un projet prioritaire pour l’Algérie et le Qatar Dans une interview exclusive accordée au journal El Khabar, l’ambassadeur Al-Naama a affirmé que ce projet figure parmi les priorités des relations entre le Qatar et l’Algérie. Il représente une contribution majeure au secteur de la santé algérien, notamment en proposant des opérations chirurgicales spécialisées, souvent nécessaires à l’étranger, mais qui seront désormais accessibles localement. Ce projet ne se limite pas seulement à l’amélioration des infrastructures de santé. Il prévoit également de renforcer les compétences des professionnels de la santé algériens, en leur offrant une formation sur les dernières technologies médicales. Cette mesure vise à élever le niveau des services de santé en Algérie, tout en créant un environnement d’excellence pour la formation des médecins locaux. 🟢À LIRE AUSSI : Réglementation bancaire : les nouvelles mesures contre les activités illicites Un modèle de partenariat international L’ambassadeur a aussi mis en lumière les relations exemplaires entre le Qatar et l’Algérie, décrivant ces relations comme un modèle de collaboration basée sur le respect mutuel et les intérêts communs. Au fil des années, ces liens se sont renforcés, avec une volonté commune des dirigeants des deux pays de développer une collaboration stratégique dans divers secteurs. Il a souligné que les deux pays partagent des positions alignées sur des questions internationales cruciales, telles que le soutien aux droits du peuple palestinien et l’aide humanitaire à la bande de Gaza. En avril 2024, le Qatar et l’Algérie ont tenu leur première réunion dans le cadre du mécanisme de consultation politique, discutant de questions d’intérêt commun et confirmant leur engagement à approfondir leur collaboration. Il a souligné aussi que le projet de l’hôpital algéro-qatari-allemand pourrait devenir un modèle pour des partenariats similaires à travers la région, orientés vers le développement des infrastructures de santé et le renforcement des capacités locales. Ce projet incarne la volonté des deux nations de jouer un rôle central dans l’amélioration des services de santé, non seulement pour leurs citoyens, mais aussi comme exemple de collaboration internationale réussie.