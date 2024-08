Home > Annaba122 Views2 Mins0 Comment Travaux De Réparation Du Téléphérique D’Annaba : Les Pièces Sont Là Et L

Home > Annaba122 Views2 Mins0 Comment Travaux De Réparation Du Téléphérique D’Annaba : Les Pièces Sont Là Et Les Travaux Avancent ! EDITEUR - 27 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le téléphérique reliant la ville d’Annaba à la station balnéaire de Seraïdi a reçu des pièces de rechange la semaine passée. L’installation de ces composants a débuté immédiatement après leur réception. Parmi les éléments essentiels à la remise en service du téléphérique, on compte des suspentes, 300 roulements, 33 cabines et dix unités de main courante. Ces équipements sont cruciaux pour relancer l’infrastructure, à l’arrêt depuis janvier 2019 suite à un glissement de terrain qui avait endommagé trois pylônes. Selon des sources fiables, les travaux de réparation ont atteint 85 % d’avancement. Les autorités s’engagent à respecter les délais fixés pour la livraison, prévue le 1er novembre 2024, date commémorant le 70ème anniversaire du déclenchement de la Guerre d’indépendance algérienne. La remise en service du téléphérique soulagera considérablement ses usagers, notamment pendant la période hivernale où la route menant à Seraïdi est souvent enneigée. Outre le remplacement des trois pylônes endommagés, divers équipements ont été livrés par étapes, permettant une progression qualitative des réparations. En décembre dernier, le ministère des Transports a procédé à un contrôle rigoureux des câbles porteurs, la sécurité des passagers étant une priorité absolue. Alors que le mois de novembre approche, l’anticipation grandit parmi la population locale, impatiente de voir le téléphérique reprendre du service. Ce projet de réhabilitation, d’une importance capitale pour la mobilité dans la région, illustre les efforts déployés pour moderniser et sécuriser les infrastructures de transport en Algérie. Il devrait contribuer à dynamiser le tourisme local et à améliorer la qualité de vie des résidents de Seraïdi et d’Annaba. Ahmed Chabi