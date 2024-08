Station de dessalement de l’eau de mer de Béjaïa : La livraison prévue à la fin de 2024 Par N. Bensalem Publié le 27 août 2024 à 17:45 Station de dessalement de l’eau de mer de Béjaïa : La livraison prévue à la fin de 2024 Lancée au début de l’année dernière, la station de dessalement de l’eau de mer de Tighremet, commune de Toudja, sera livrée à la fin de l’année en cours. La déclaration a été faite par le wali sur la Radio locale, en marge de sa visite d’inspection de l’avancement des travaux de cet ouvrage structurant pour la wilaya. Implantée sur un terrain d’environ 10 ha, «les travaux de réalisation de cette station ont bien avancé en dépit des difficultés techniques et topographiques rencontrées par les entreprises réalisatrices », a tenu à rassurer le premier responsable de la wilaya qui suit de très près ce projet. Le wali, qui effectuait une visite sur les lieux avec de nombreux directeurs de son exécutif, dont le directeur des ressources en eau (DRE) et le directeur de l’Algérienne des eaux (ADE), a indiqué que « le taux d’avancement des travaux de la station ont atteint 70% ». Il a, également, fait observer que « la pose des équipements de la station est en cours ». Les travaux de transfert d’eau de cette station ont aussi bien progressé. « Les travaux de réalisation des canalisations pour le transfert d’eau vers les communes du pourtour, dont Toudja, Adekar, Béni K’sila, Béjaïa (Boulimat, Saket et Amtik N’tafath) et vers le barrage Tichi Haf, à Bouhamza, sont pris en charge par l’Algérienne des eaux (ADE) et ont atteint 50%, et les raccordements ont déjà commencé», dira-t-il. En plus d’une conduite de 150 km, qui sera réalisée pour raccorder toute la wilaya, les wilayas voisines et les zones industrielles, une importante station de pompage et deux réservoirs d’eau d’une capacité de stockage de 50 000 m3 et 25 000 m3 sont en cours de réalisation dans un premier temps. Ce projet d’une capacité de production de 300 000 m3 d’eau/jour est confié, faut-il le rappeler, à un groupe d’entreprises publiques, dont Algerian Energy Compagny (EAC), l’Entreprise nationale des canalisations (Enac), la Société algérienne de réalisation des projets industriels (Sarpi) et l’Algérienne des eaux (ADE). Une fois mise en service, la station devrait sécuriser toute la région en eau potable, car en plus des 52 communes de la wilaya de Béjaïa qui y seront alimentées, une partie des wilayas voisines, comme Bouira, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Tizi Ouzou sera aussi alimentée. Selon la wilaya de Béjaïa, « 900 employés, dont 600 pendant le jour et 300 la nuit, travaillent d’arrache-pied afin de livrer le projet dans les délais impartis », en plus de la mobilisation de 300 engins.