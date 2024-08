13e jour de la campagne électorale: Des programmes électoraux proches des attentes des citoyens et forte prése

13e jour de la campagne électorale: Des programmes électoraux proches des attentes des citoyens et forte présence de la femme dans la campagne Par Yasmine Derbal -27 août 2024069 Au 13e jour de la campagne électorale pour l’élection présidentielle de septembre prochain, le directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune, en l’occurrence Brahim Merad, a réitéré lors d’un rassemblement populaire dans la wilaya d’Annaba les engagements de Tebboune, promettant de prendre en charge l’ensemble des volets socio-économiques de la région de l’Est du pays. En ce sens, M. Merad a écouté les préoccupations des populations locales et leur a transmis les salutations du candidat indépendant ainsi que son engagement à leur trouver des solutions au cours du prochain mandat, si le peuple le soutient, notamment en matière de logement et d’emploi, avec sa détermination « à mettre à niveau la région de Sidi Salem, à améliorer ses conditions de vie, à réhabiliter son front de mer et à la transformer en une zone touristique avec une dynamique économique et créatrice d’emplois ». Au théâtre régional Azzedine Medjoubi à Annaba, le directeur de campagne du candidat Tebboune a tenu un meeting populaire en présence de citoyens, d’acteurs politiques et de la société civile, de notables, de personnalités culturelles et sportives, où il a expliqué les grandes lignes du programme du candidat libre. A cet égard, il a noté que « la réhabilitation des grandes villes et le renforcement de leur attractivité économique et culturelle est l’un des principaux axes du programme du candidat Tebboune, qui renforcera progressivement leurs infrastructures et modernisera leurs réseaux de transport ». Il a également rappelé « l’importance des projets stratégiques dans l’est du pays, tel l’extension du port d’Annaba, qui auront un impact positif sur l’emploi des jeunes dans la wilaya et l’intégration des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique ». Du reste, M. Merad a souligné « la détermination du candidat libre à soutenir le complexe El Hadjar et à développer son activité, à répondre aux différentes préoccupations des catégories socioprofessionnelles, à accorder toute l’attention aux couches sociales vulnérables et à continuer à prendre en charge l’habitant précaire ». Lundi soir, un cadre à la direction de campagne du candidat Tebboune, à savoir Mustapha Hidaoui, a appelé à El Oued, à adhérer massivement au programme du candidat indépendant « afin de parachever le processus d’édification et de développement, et barrer la route aux ennemis du pays ». Lors d’un meeting à la salle des conférences à la Maison de la culture Mohamed-Lamine Lamoudi à Chott, M. Hidaoui a souligné que «le discours politique sincère de M. Abdelmadjid Tebboune, a consacré la culture de la confiance entre gouvernant et gouvernés», affirmant qu’il ressort de ses discours «sa ferme conviction que l’étape de construction de l’Algérie nouvelle nécessite l’adhésion et le soutien de tous ses enfants loyaux». Et d’ajouter: «Malgré la période difficile dans laquelle M. Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes de l’Etat et les nombreuses menaces qui guettaient le pays à l’intérieur comme à l’extérieur, notamment le Covid-19 qui a grevé même les grandes économies mondiales, il a su gérer le pays et le mettre en sécurité». « La gestion réfléchie de notre candidat durant le premier mandat présidentiel résulte de sa compétence dans la gestion des affaires du pays, ce qui a fait de lui un homme d’Etat par excellence», a soutenu M. Hidaoui, soulignant que «le pays a besoin de tels hommes dans les périodes décisives et sensibles».Au terme de son allocution, M. Hidaoui a appelé les citoyens à aller massivement aux urnes le 7 septembre prochain et à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un deuxième mandat», précisant que cette échéance présidentielle est de nature à barrer la route aux ennemis du pays. La Tariqa Taïbia Touhamia algérienne a exprimé son soutien au candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué du Cheikh de la Tariqa, Hassan Cherif Ouazzani, publié hier . »la Tariqa Taïbia Touhamia (dont le siège est situé à Oran) a constaté que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a montré, lors de son premier mandat présidentiel, son grand intérêt pour le pays, sa sécurité, sa stabilité et son travail acharné en vue de conforter la place de l’Algérie sur la scène internationale et renforcer l’économie nationale, ce qui l’a amenée (la Tariqa), de par son engagement de responsabilité juridique et morale, à annoncer son soutien au candidat lors de l’élection présidentielle du 7 septembre prochain ».La même source a ajouté que « le bilan du premier mandat présidentiel du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a été marqué par des réformes radicales ayant touché divers domaines et un travail considérable dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la diffusion de l’intégrité et de la transparence dans les institutions de l’Etat, ainsi que l’accompagnement des jeunes et leur permettre d’exercer leur rôle et contribuer à édifier une Algérie sécurisée, stable et prospère, d’où l’impératif de lui donner une seconde chance pour consolider et achever ces acquis ».Le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Abdellatif Dilmi, a considéré hier à Guelma que le vote en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune lors de la présidentielle du 7 septembre, « garantirait la poursuite du développement agricole et assurerait l’autosuffisance et la sécurité alimentaire durable». Animant un meeting populaire en présence de représentants des agriculteurs de 12 wilayas de l’Est du pays au 13e jour de la campagne électorale de la prochaine présidentielle, M. Dilmi a précisé que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune considère que « l’autosuffisance et la sécurité alimentaire durable sont fondamentales pour la souveraineté nationale ».Il a également ajouté que « les voix des agriculteurs et des éleveurs lors de la prochaine présidentielle doivent être données au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune en signe de soutien aux efforts qu’il déploie au service de l’agriculture et des agriculteurs et de l’ancrage de leur droit à contribuer à l’économie nationale ». Diverses activités de proximité menées par les représentants des candidats du FFS et du MSP à Ghardaïa La campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre se poursuit dans la wilaya de Ghardaïa avec diverses rencontres et activités de proximité menées par les représentants des candidats afin d’expliciter les grands axes de leurs programmes .La direction de wilaya pour la campagne du candidat du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, continue d’investir les principales artères de la wilaya pour expliciter, via des rencontres interactives avec les citoyens, le programme de son candidat et écouter leurs préoccupations afférentes au développement socioéconomique local et aux attentes des jeunes.Ces actions sont également appuyées d’opérations de distribution de dépliants et affiches renfermant les grands axes du programme électoral présenté par le candidat Abdelaali Hassani Cherif à la prochaine présidentielle, selon M. Merouane Benguettaya, membre du bureau exécutif du MSP.La scène politique de la wilaya de Ghardaïa a, dans le cadre de cette campagne électorale, enregistré l’animation lundi soir par le président de la fédération nationale de la société civile (FNSC), Tahar Chiha, d’un meeting à la salle de cinéma M’zab pour présenter le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, et mettre en avant les acquis et réalisations accomplies ces dernières années par le candidat, notamment au plan de la promotion de la mission des organisations de la société civile.M. Chiha a appelé les électeurs à se mobiliser et prendre part en force au prochain scrutin pour voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune La direction de campagne électorale du candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, s’emploie, à son tour, à intensifier ses rencontres de proximité et ses sorties sur le terrain à travers les différentes régions de la wilaya, à la rencontre des électeurs pour leur exposer le programme de son candidat au slogan « Vision » et les inviter à voter en sa faveur, selon la direction de la campagne du FFS à Ghardaïa. Les médias internationaux et la campagne Plusieurs médias internationaux s’intéressant à la Présidentielle du 7 septembre en Algérie ont estimé que les programmes des candidats étaient axés sur les préoccupations des citoyens, au plus près de leurs attentes, relevant, par ailleurs, la présence remarquée de la gent féminine dans les meetings et autres activités de proximité dans le cadre de la campagne électorale.Sous le titre « Présidentielle algérienne : les programmes des candidats répondent-ils aux attentes des citoyens ? », l’agence de presse Sputnik s’est penchée sur les programmes des candidats qui, selon les experts interrogés, « suscitent l’intérêt des citoyens et des jeunes en particulier », notamment les engagements concernant la concrétisation de davantage de réalisations économiques, la création d’emplois, la poursuite du soutien aux causes justes et l’obtention de deux (2) sièges permanents pour l’Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies.Abondant dans le même sens, le journal Asharq Al-Awsat a fait remarquer que les candidats avaient axé leur campagne électorale sur des thèmes essentiels pour les citoyens, d’après les réponses des Algériens sondés. Sous le titre « L’Algérie ciblée », le quotidien Al-Quds Al-Arabi est sur les menaces qui pèsent sur le pays et contre lesquelles les trois candidats mettent en garde dans leurs programmes respectifs.Les trois candidats insistent d’ailleurs sur la nécessité de renforcer la cohésion nationale pour contrecarrer les plans étrangers hostiles, souligne le journal, relevant un consensus entre eux sur la politique étrangère, notamment en ce qui concerne le soutien aux mouvements de libération.Le journal égyptien Youm.7 est, quant à lui, revenu sur les déclarations du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’un meeting, dimanche à Oran, où il a affirmé que l’Algérie poursuivra ses efforts onusiens jusqu’à ce que la Palestine devienne membre de plein droit de l’ONU et jusqu’à ce que l’occupant sioniste soit traduit devant la Justice internationale pour les massacres commis contre les Palestiniens dans la bande de Ghaza.Le site d’information Ultra Algérie a, de son côté, relevé la présence remarquée de la gent féminine dans la campagne électorale, mais aussi la place qu’elle occupe dans les programmes des candidats.D’après le média, bien qu’absentes de la course à la Présidentielle, les femmes sont bien présentes lors des meetings et autres activités de proximité qu’elles animent au profit des candidats, à l’image de la présidente du parti Tajamou Amel El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, pour le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, des militantes du Mouvement de la société pour la paix (MSP) en faveur du candidat, M. Abdelaali Hassani Cherif, et des militantes du Front des forces socialistes (FFS) qui font campagne pour leur candidat, M. Youcef Aouchiche.La gent féminine est également présente en force dans les salles de meetings, attentive aux propositions des candidats, a remarqué le média, faisant observer que les questions liées aux femmes « occupent aussi une place importante dans les programmes électoraux des trois candidats à la Présidentielle du 7 septembre prochain ».