Les images terribles du Lac des oiseaux d’El Tarf dévasté par la sécheresse Société Par: Ghazi Boucharef 26 A

26 Août 2024 Le Lac des oiseaux d'El Tarf Le Lac des oiseaux à El Tarf, dans l'extrême-est de l'Algérie, est gravement affecté par la sécheresse. Des photos publiées sur les réseaux sociaux par le journaliste Daoud Allam, dévoilent une réserve naturelle, dont les eaux limpides et bleuâtres qui font sa renommée, ont laissé place à une vaste étendue aride. Ce site naturel algérien, classé Ramsar en 1999 (Convention désignant les zones humides d'importance internationale) est victime du réchauffement climatique et de la sécheresse qui affectent l'Algérie. Le lac des oiseaux d'El Tarf est un lac d' eau douce unique en son genre, de par sa riche diversité faunistique et floristique, selon Ramstar. Il est considéré comme le plus grand lac en Méditerranée après le delta de l'Èbre en Espagne et la Camargue en France. Du fait d'une pluviométrie faible, l'Algérie se voit touchée par une sécheresse endémique. Les jours de précipitations y sont devenus rares et les cycles de chaleur assez longs. De ce fait, une baisse considérable du niveau des lacs a pu être remarquée dans le pays, provoquant un assèchement des étendues d'eau douces. Le Lac des oiseaux d'El Tarf gravement affecté par la sécheresse Selon le SISR , le Lac des oiseaux d'El Tard qui se distingue déjà par une eau peu profonde, "diminue environ de moitié en saison sèche", mais cet été, elle s'est pratiquement vidée de son eau. Un phénomène qui a gravement affecté la flore et la faune de ce site, dont les différentes espèces d'oiseaux qui lui sont inhérentes. Le journaliste basé à la wilaya d'El Tarf, Daoud Allam, se pose en lanceur d'alerte. Sur sa page Facebook, il lance un appel, demandant « à tous les correspondants et journalistes d'État d'Al-Tarf de se rendre, aujourd'hui, dans la municipalité du Lac des oiseaux pour lancer une campagne régionale et nationale à travers tous les médias afin de protéger les oiseaux du lac de l'extinction". Selon lui, les perturbations climatiques ne sont pas les seules coupables. En effet, la pollution et l'urbanisation rapide contribuent également à la mise en péril de cet écosystème fragile. Afin de remédier à cette tragédie, le journaliste a appelé « les autorités locales, avec l'ensemble des directions de wilaya concernées, à engager dès maintenant une opération d'envergure pour le remplissage du lac en eau douce, à partir de plusieurs barrages et sources, en usant de camions-citernes ».