Réunion du Gouvernement : rentrée sociale, diaspora et eau potable examinés le 28 août 2024 Par Amel H 29 aoû

Ce mercredi 28 août 2024 à Alger, le Premier ministre Nadir Larbaoui a dirigé une réunion de gouvernement, mettant en lumière des initiatives majeures pour l'avenir du pays. Lors de cette réunion, les ministres ont abordé des dossiers essentiels touchant aux secteurs des mines, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et de la formation professionnelle. En outre, ils ont examiné des questions critiques liées aux marchés publics et à l'approvisionnement en eau potable. Marchés publics : Vers une gouvernance plus transparente et efficace Lors de cette réunion, le gouvernement a examiné les progrès dans la finalisation des textes réglementaires pour mettre en œuvre la loi n° 23-12 du 5 août 2023, qui établit les nouvelles règles des marchés publics. Cette initiative vise à réformer en profondeur la gouvernance des finances publiques, en assurant une gestion plus rationnelle et efficace des dépenses publiques. En parallèle, elle garantit un accès équitable et transparent aux marchés publics. Préparation de la rentrée : Le gouvernement se mobilise pour une transition réussie La réunion a également abordé les mesures nécessaires pour préparer la rentrée sociale prochaine. Les efforts se concentrent sur les aspects pédagogiques et matériels des secteurs de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et de la formation professionnelle. Parallèlement, les autorités visent à stabiliser les marchés locaux en garantissant la disponibilité de produits essentiels à des prix abordables, afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.