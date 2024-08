DAOUD ALLAM PUBLIÉ 28-08-2024, 11:00 Les habitants de la commune du Lac-des-Oiseaux ne savent plus où donner de la tête face à la mort lente du lac éponyme situé à l’entrée ouest de ladite commune en allant vers la commune de Ben-M’hidi et aux abords de la RN 44. «Face à ce désastre écologique, les autorités locales avec l’ensemble des directions de wilaya concernées peuvent engager dès maintenant une opération d’envergure pour le remplissage du lac en eau douce à partir de plusieurs barrages et sources en usant de camions-citernes. Une action qui, pour rappel, a été entreprise, jadis, dans les années 80, dans les mêmes circonstances», estiment des riverains. Et d’ajouter que «le lac des Oiseaux est un joyau naturel qui mérite notre attention et nos efforts de préservation». Situé au cœur d'une région riche en biodiversité, ce lac est non seulement un habitat crucial pour de nombreuses espèces d'oiseaux, mais aussi une source d'eau douce et un lieu de loisirs pour les habitants locaux et les potentiels touristes. Malheureusement, le lac des Oiseaux fait face à de nombreuses menaces. La pollution, le changement climatique et l'urbanisation effréné mettent en péril cet écosystème fragile. Les déchets industriels, les produits chimiques agricoles et les eaux usées non traitées polluent ses eaux, affectant la faune et la flore locales. De plus, le réchauffement climatique entraîne une augmentation des températures et des changements dans les régimes de précipitations, perturbant l'équilibre naturel du lac. Pour sauver le lac des Oiseaux, plusieurs actions peuvent être entreprises à savoir, respectivement, informer la population locale et les visiteurs sur l'importance de la conservation du lac et sur les gestes à adopter pour le protéger. Des programmes éducatifs dans les écoles et des campagnes de sensibilisation peuvent jouer un rôle crucial. Nos interlocuteurs ont fait savoir, également, que «la conjugaison des efforts de toute la population en concertation avec les autorités peut sauver le lac de cette mort lente. Et qu’ensemble, nous pouvons l’extirper de cette situation délicate et garantir qu'il reste un sanctuaire pour la biodiversité et un lieu de beauté naturelle pour les générations futures. Adoptons, dès maintenant, des mesures concrètes pour préserver ce trésor irremplaçable. De fait, nous interpellons au premier chef le président de la République afin de donner des instructions fermes à la tutelle concernée pour prendre toutes les dispositions idoines et nécessaires pour la sauvegarde de ce patrimoine écologique de premier ordre». Jointe par téléphone, la directrice de wilaya de l’environnement a affirmé, mordicus, que «des mesures urgentes vont être prises, incessamment et ce, en concertation et en étroite collaboration avec la Direction des ressources en eau afin de procéder à des lâchers d’eau à partir du barrage de Chaffia afin de garantir un minium d’eau dans le lac. Cette mesure se fera, également, avec l’aval de l’ANBT (Agence nationale des barrages et des transferts). Il faut savoir qu’avec la sécheresse et le dérèglement climatique, la wilaya d’El Tarf n’est plus comme dans les années passées en matière de taux de pluviométrie. Nous sommes conscients de ce problème et nous allons agir en conséquence». Il est urgent et vital de procéder à des lâchers d’eau dans les prochains jours afin de préserver le milieu aquatique de ce lieu de prédilection pour les oiseaux de toutes sortes. Daoud Allam Placeholder DAOUD ALLAM PUBLIÉ 28-08-2024, 11:00