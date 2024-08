Lac des oiseaux : lancement de l’opération de sauvetage de la réserve naturelle Société Par: Merzouk A 28 Aoû

Lac des oiseaux : lancement de l’opération de sauvetage de la réserve naturelle Société Par: Merzouk A 28 Août 2024 à 14:45 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Source : Facebook الصفحة الرسمية لدائرة بوثلجة ولاية الطارف Daïra Boutheldja Wilaya d'El Tarf Le Lac des oiseaux. Les autorités locales d’El Tarf, dans l’extrême-est de l’Algérie, ont vite réagi à l’alerte lancée récemment sur la situation catastrophique engendrée par la sécheresse au niveau du Lac des oiseaux, situé sur le territoire de la wilaya. Des mesures urgentes ont été prises afin de faire face à la forte diminution des eaux de cette réserve naturelle abritant une importante biodiversité faunistique et floristique. L’alerte a été lancée pour la première fois fin août par le journaliste Daoud Allam. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent, en effet, que les eaux limpides qui ont longtemps fait la renommée de cette réserve naturelle ont laissé place à une vaste étendue aride. La sécheresse menace le site naturel du Lac des oiseaux Il ne fait aucun doute que le Lac des oiseaux à El Tarf, l’une des plus grandes zones humides du bassin méditerranéen, soit affecté par le réchauffement climatique et la sècheresse que traverse l’Algérie. Le Lac des oiseaux, classé Ramsar en 1999 (Convention désignant les zones humides d’importance internationale), est caractérisé par une eau peu profonde. Durant les périodes de chaleur, il diminue de moitié. Mais cet été, du fait notamment de la rareté des précipitations et des périodes de chaleur qui deviennent de plus en plus longues, le site s’est pratiquement vidé de ses eaux, ce qui affecte gravement sa faune et sa flore. « Situé au cœur d’une région riche en biodiversité, ce lac est non seulement un habitat crucial pour de nombreuses espèces d’oiseaux, mais aussi une source d’eau douce et un lieu de loisirs pour les habitants locaux et les touristes », a indiqué Daoud Allam sur sa page Facebook. En plus de la sécheresse, le journaliste affirme que la pollution et l’urbanisation rapide contribuent également à la mise en péril de cet écosystème fragile. Les autorités locales lancent une opération de remplissage du Lac des oiseaux Ainsi, il a appelé les autorités locales concernées à engager en urgence une opération d’envergure pour le remplissage du lac en eau douce, à partir de plusieurs barrages et sources, en usant notamment de camions-citernes. L’alerte lancée par le journaliste a fini par avoir un écho favorable auprès des autorités locales de la wilaya d’El Tarf. Dans un communiqué publié mardi 27 août, les services de la Daïra de Boutheldja ont annoncé le lancement d’une opération de remplissage du lac. Cette opération intervient dans « l’objectif de préserver le Lac des oiseaux et de maintenir son caractère écologique ». Et en application des directives du wali d’El Tarf, la cheffe de Daïra de Boutheldja a procédé en personne au suivi des travaux de remplissage entamés lundi 26 août. « Les travaux en question consistent à l’ouverture et le dragage des voies d’eau menant vers le lac des oiseaux afin d’en assurer le remplissage en grandes quantités d’eau en un court laps de temps », précisent encore les services de la Daïra. L’opération a été menée en présence de plusieurs responsables locaux, dont des élus de la commune du Lac des oiseaux, des responsables locaux des ressources en eux, le directeur de l’ADE, EPE Hydrotechnique, ainsi que l’Entreprise publique des grands travaux hydrauliques (GTH).