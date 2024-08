Évaluation Du Secteur De La Santé À Annaba : Le Projet Du Pôle D’El Bouni Prend Forme EDITEUR - 29 AOÛT 2024 C

Évaluation Du Secteur De La Santé À Annaba : Le Projet Du Pôle D’El Bouni Prend Forme EDITEUR - 29 AOÛT 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali d’Annaba Abdelkader Djellaoui a présidé hier, mercredi 28 août, la deuxième rencontre d’évaluation du secteur de la santé de la wilaya d’Annaba. Lors de cette rencontre, Djellaoui a révélé que la wilaya d’Annaba compte faire passer le tramway d’Annaba devant le pôle sanitaire en devenir dans la commune d’El Bouni. Dans son exposé concernant la situation du secteur de la santé dans la wilaya, le Directeur de la Santé et de la Population (DSP), Mohammed Nacer Daâmache, a communiqué de nouvelles données et mises à jour concernant le projet du pôle sanitaire d’Annaba. En quelques années, ce qui a commencé comme un centre hospitalier de 165 lits dans la commune d’El Bouni n’a pas tardé à se transformer en un service d’urgence médicale de 350 lits, avec des technologies et des équipements à la pointe du progrès médical. La wilaya et la DSP d’Annaba voient plus grand, plus loin sur le long terme et à un niveau régional. Vu l’emplacement de la commune d’El Bouni, traversée par plusieurs routes nationales qui la relient entre autres aux wilayas de Skikda et Guelma, les urgences médicales d’El Bouni peuvent devenir un pôle sanitaire régional. Pour ce faire, trente hectares ont été retenus pour la réalisation d’un institut de formation médicale de 1.000 places. Sans oublier le centre de transfusion sanguine, la DSP étudie les options pour introduire d’autres projets de santé dans le périmètre du pôle sanitaire d’El Bouni. Comme expliqué par le Pr. Daâmache, une fois le projet concrétisé, les patients des wilayas de Guelma et Skikda pourront y être pris en charge sans avoir à passer par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Rochd, ce qui améliorera grandement la prestation de ce dernier auprès des habitants de la commune d’Annaba. Concernant les projets de 2024, la DSP compte lancer un projet de construction d’un hôpital dans la circonscription administrative Benmostefa Benaouda et de six nouvelles polycliniques, notamment dans les communes de Chetaïbi et Aïn El Berda. À ce jour, la wilaya dispose d’un seul CHU, comprenant huit unités qui traitent plusieurs types de maladies, et ce, dans plusieurs secteurs de la commune d’Annaba. Il s’agit des CHU Ibn Rochd, d’Ibn Sina, de Dorban (Frantz Fanon), ainsi que le Centre Anti-Cancer (CAC), l’hôpital pour enfants Sainte Thérèse, et les cliniques de médecine oculaire, Eliza, Sawli Abdelkader et le centre de transfusion sanguine. Au total, la capacité d’accueil des CHU d’Annaba est de 1.236 lits d’hôpital. Pour renforcer les CHU, la wilaya d’Annaba dispose de trois Établissements Publics Hospitaliers (EPH) : Grein Amar dans la commune d’El-Hadjar avec une capacité d’accueil de 104 lits, Orabi Elsebti dans la commune d’Aïn El Berda avec une capacité d’accueil de 53 lits et Ahmed Gouasmi dans la commune de Chetaïbi avec une capacité d’accueil de soixante lits. Entre 2023 et août 2024, le nombre d’Établissements Publics de Santé de Proximité (EPSP) est passé de 27 à 32, avec 78 salles de soins, principalement dans les communes d’Annaba, Berrahal et El-Hadjar. Neuf nouveaux EPSP sont situés dans les communes de Seraïdi, El Bouni, la circonscription administrative Benmostefa Benaouda, Aïn El Berda, Sidi Amar, Treat, Oued El Aneb, Berrahal et Annaba. Concernant les urgences médicales, la wilaya d’Annaba dispose de pas moins de 33 services d’urgences dispatchés sur plusieurs communes de la wilaya avec une capacité d’accueil de 393 lits à ce jour. À présent, le secteur de la santé compte plus de 15.000 employés, y compris 643 paramédicaux et 180 médecins recrutés en 2024. Soufiane Sadouki