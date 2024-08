Deuxième colloque du secteur de la santé : Une unité de greffe de moelle osseuse au cœur des priorités mehdi a

Deuxième colloque du secteur de la santé : Une unité de greffe de moelle osseuse au cœur des priorités mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 28 août 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 13 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Ce mercredi matin, le Wali, Abdelkader Djellaoui, a présidé, au siège de la wilaya, le deuxième colloque évaluatif du secteur de la santé, avec pour objectif d’analyser en profondeur la situation actuelle des infrastructures et services sanitaires, tout en envisageant les perspectives pour répondre aux besoins croissants de la population locale. En présence des directeurs des Etablissements Publics Hospitaliers et des institutions de santé de proximité, ainsi que du directeur de la Santé de la wilaya, cette rencontre a permis de dresser un état des lieux exhaustif des installations médicales et des services d’urgence. Le DSP a, ainsi, présenté un rapport détaillé, illustrant les défis majeurs auxquels le secteur est confronté. Parmi les sujets cruciaux abordés, l’indépendance totale du Centre de lutte contre le cancer a été mise en avant. Cette autonomisation vise à garantir au centre d’offrir des services de qualité supérieure sans les contraintes administratives et logistiques qui freinent souvent son efficacité. L’objectif est de lui permettre de mieux répondre aux besoins des patients en soins oncologiques, en réduisant les délais d’attente et en améliorant la gestion des cas complexes. Un des points les plus marquants de la rencontre a été la discussion sur la création d’une Unité de greffe de moelle osseuse. Une initiative qui répond à une nécessité médicale urgente dans la région. La greffe de moelle osseuse est une procédure complexe, souvent vitale pour les patients atteints de maladies graves, telles que les leucémies, les lymphomes, et certaines anémies graves. Elle consiste à remplacer la moelle osseuse défectueuse ou endommagée par des cellules souches saines, capables de régénérer la moelle et de rétablir une production normale de cellules sanguines. Les cas nécessitant une greffe de moelle osseuse sont particulièrement sensibles et exigent des conditions de traitement spécifiques, souvent non disponibles dans les structures sanitaires classiques. Le manque d’une telle unité à Annaba a obligé, jusqu’à présent, les patients à se déplacer vers d’autres wilayas, voire à l’étranger, pour recevoir ce traitement. Ce qui engendre, non seulement des coûts élevés, mais également des risques supplémentaires pour la santé des patients. Dans le cadre de l’amélioration de l’accès aux soins, une proposition a été formulée pour modifier le trajet du tramway planifié pour la wilaya, afin qu’il passe par l’unité du CHU de 350 lits prévue pour la commune d’El Bouni. Cette modification vise à faciliter l’accès aux soins pour un plus grand nombre de citoyens, en connectant directement cette importante infrastructure médicale au réseau de transport en commun. En intégrant cette connexion, les autorités espèrent, non seulement, réduire les délais de transport pour les patients et le personnel médical, mais aussi désengorger les axes routiers souvent saturés autour des établissements de santé. Cette initiative s’inscrit, en plus, dans une stratégie plus large de modernisation des infrastructures de la wilaya, en mettant l’accent sur une mobilité durable et l’accessibilité des services publics essentiels. Le colloque s’est penché, également, sur la programmation de projets de rénovation pour plusieurs services de santé, dans le but d’améliorer les conditions de traitement et de garantir une meilleure prise en charge des malades. Ces projets incluent des solutions aux problèmes récurrents liés aux transferts de patients, souvent effectués de manière arbitraire, perturbant ainsi la prise en charge adéquate des patients. Dans son discours, le wali a insisté sur la nécessité d’une coordination accrue entre les différents acteurs du secteur. Il a, de même, rappelé que les efforts doivent être unifiés, non seulement pour améliorer les conditions de travail du personnel médical, mais aussi pour garantir une qualité de service équitable pour tous les citoyens de la wilaya. En s’appuyant sur ces discussions, les autorités sanitaires locales espèrent élaborer une stratégie claire pour surmonter les défis actuels et anticiper les besoins futurs en matière de soins de santé publique qui reste au cœur des préoccupations de la wilaya. De telle rencontre démontre la volonté de mettre en œuvre des solutions concrètes et adaptées aux réalités du terrain, dans un contexte de demande croissante et de ressources limitées. Par : Mahdi AMA