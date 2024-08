Polyclinique Bounouba Belkacem de Draa Errich : Inauguration du premier service de gynécologie mehdi amarouaya

Polyclinique Bounouba Belkacem de Draa Errich : Inauguration du premier service de gynécologie mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 28 août 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 15 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La nouvelle ville Ben Mostefa Benaouda (Draa Errich) a, dernièrement, célébré une avancée majeure dans son infrastructure médicale avec l’inauguration du premier service dédié à la gynécologie au sein de la polyclinique médicale Bounouba Belkacem. Cette réalisation, attendue depuis longtemps par les habitants, marque une étape cruciale dans l’amélioration des soins de santé de proximité dans cette région en pleine expansion. Le nouveau service a été équipé d’appareils médicaux de pointe, notamment un échographe et un moniteur pour mesurer les battements cardiaques fœtaux (ERCF). Ces acquisitions récentes, dont a bénéficié la circonscription administrative, viennent répondre à des besoins pressants exprimés par la population locale, lors de diverses consultations communautaires. En effet, la population de la nouvelle ville, longtemps privée de tels services, a accueilli cette ouverture avec un enthousiasme palpable. L’ouverture officielle a été marquée par la présence de la directrice de la Santé de proximité de Berrahal, qui a joué un rôle déterminant, en veillant à ce que les préoccupations des résidents soient entendues et traitées de manière adéquate. Lors de cette journée inaugurale, la première femme à bénéficier de ce nouveau service a exprimé sa satisfaction après avoir reçu un examen complet, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour les soins de santé féminins à la nouvelle ville Ben Mostefa Benaouda. Par : Mahdi AMA