Olise et l’Algérie c’est fini ! la France l’a convoqué Par Zakaria S 29 août 2024 à 15:16 C’était dans l’air, c’est désormais officiel. Michael Olise ne jouera pas pour l’équipe d’Algérie. Il va représenter l’équipe de France, après avoir été convoqué par Didier Deschamps. C’est cet après-midi que le sélectionneur français, Didier Deschamps, a dévoilé la liste des joueurs concernés par les deux matchs face à l’Italie et la Belgique. Le nom de Michael Olise y figure bel et bien. Ainsi, le jeune attaquant de Crystal Palace a fait son choix. C’est pour l’équipe de France qu’il va jouer. Et pourtant, la Fédération algérienne de football avait tenté le coup de le convaincre d’opter pour les Verts. Un gaucher qui évolue sur l’aile droite et ayant similaire à celui de Riyad Mahrez. Né en Angleterre d’un père nigérian et une mère algérienne, Michael Olise (22 ans) dispose de quatre nationalités : nigériane, française, algérienne et anglaise. Sportivement, il a finalement opté pour la nationalité française. La liste des Bleus avec Michael Olise Thierry Henry avait déjà confirmé le choix du joueur Avant une convocation de Didier Deschamps, Michael Olise a été retenu en équipe de France U23 pour prendre part aux Jeux Olympiques Paris-2024. Avant l’entame du tournoi, le désormais ex-sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, avait confié dans une conférence de presse l’envie du jeune attaquant de représenter les Bleus sur le niveau international. « Son envie de montrer qu’il a envie de jouer pour l’équipe de France. Il faut souligner parce qu’il, s’il était Anglais, il serait déjà parti en équipe d’Angleterre. Il aurait pu faire l’autre choix et faire l’EURO avec l’équipe d’Angleterre comme son collègue Eberechi Eze à Palace. Mais il veut jouer pour la France tout en sachant qu’il ne ferait pas l’EURO », dira t-il. La convocation de Didier Deschamps vient de le confirmer. Visiblement, les bonnes performances d’Olise aux JO ont été récompensées.