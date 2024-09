Arabie Saoudite : la magnifique « Madjer » de Karim Benzema (Vidéo) Vidéos Par: Rafik Tadjer 01 Sept. 2024 à 08:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo A37 ans, Karim Benzema a encore de beaux restes et continue à faire parler de lui de fort belle manière. Le footballeur franco-algérien vient d’exécuter en championnat saoudien un sublime geste, une Madjer. Un geste qui doit évidemment son nom à un Algérien, Rabah Madjer. Vendredi 29 août, Al Ittihad de Karim Benzema et de Houssem Aouar recevait Al Taawon pour le compte de la deuxième journée du championnat saoudien, la Saudi Pro League. Le match s’est terminé en faveur d’Al Ittihad (2-1) et ce sont les deux franco-algériens qui l’ont plié. Le but de Benzema, son premier de la saison, est absolument sublime. Ayant reçu une passe de N’golo Kanté, le Ballon d’or 2022 a sorti un geste improbable au milieu de la défense adverse. Il a d’abord laissé le ballon passer derrière sa jambe d’appui avant de frapper du talon. Le gardien n’a rien vu et la balle a fini au fond des filets. La séquence est vite devenue virale sur les réseaux sociaux. De nombreux fans de football ont exprimé sur les réseaux sociaux leur admiration pour ce geste et tout ce que Karim Benzema continue de montrer à 37 ans. La « Madjer » de Karim Benzema en Arabie Saoudite fait le buzz Dans le temps additionnel, Houssem Aouar, entré en cours de jeu, a inscrit le but de la victoire de son équipe. Si les dirigeants saoudiens ont tant dépensé pour attirer les meilleurs joueurs du monde, c’est surtout pour ça : faire parler de leur championnat et, partant, contribuer au rayonnement du pays qui accueille la Coupe du monde 2034. Karim Benzema est l’une des illustres stars mondiales qui ont opté pour l’Arabie Saoudite ces dernières années, avec d’autres noms comme Cristiano Ronaldo, Neymar, N’golo Kante… Benzema connaît une fin de carrière somptueuse. Ayant longtemps vécu dans l’ombre de Cristiano Ronaldo, il a porté l’attaque du Real Madrid après le départ du Portugais en 2018, ce qui lui a valu de remporter le Ballon d’or en 2022, à 35 ans. La même année, il avait remporté sa cinquième League des champions avec le club espagnol. En 2023, après 14 ans au Real Madrid, il a accepté une offre mirobolante du club saoudien d’Al Ittihad.