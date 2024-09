Jeux paralympiques de Paris : une première médaille d’or pour l’Algérie Sport Par: Rédaction 31 Août 2024 à 1

Jeux paralympiques de Paris : une première médaille d’or pour l’Algérie Sport Par: Rédaction 31 Août 2024 à 15:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Nassima Saifi - Facebook Nassima Saifi, athlète algérienne. Un peu plus de deux semaines après les exploits de Kaylia Nemour, Imène Khelif et Djamel Sedjati aux JO de Paris, l’Algérie renoue avec la joie des consécrations, cette fois aux Jeux paralympiques organisés dans la même ville. L’athlète Nassima Saifi a offert ce samedi 31 août sa première médaille d’or à l’Algérie dans ces jeux réservés aux personnes aux besoins spécifiques. Nassima Saifi a remporté la médaille d’or de l’épreuve du lancer du disque de la catégorie « F57 », avec un jet de 33,55 mètres. L’athlète a pulvérisé à l’occasion son record personnel qui était de 33,33 m. Championne du monde 2024 de la catégorie, Saifi était l’une des favorites pour le titre paralympique. « Je suis consciente de ma mission, je ferai partie des athlètes qui seront sous les feux de la rampe lors de ce concours dont je détiens le titre mondial en 2024« , a-t-elle déclaré au site du Comité olympique algérien (COA) avant d’entrer en lice. Nassima Saifi offre une première médaille d’or à l’Algérie aux Jeux paralympiques L’Algérie est représentée par 26 athlètes à ces jeux paralympiques de Paris qui se déroulent du 28 août au 8 septembre 2024, dont vingt athlètes en para-athlétisme, trois en para-powerlifting, deux en para-judo et un en para-canoé. À Tokyo, en 2021, les Algériens avaient réalisé une excellente moisson avec un total de 12 médailles, 4 de chaque couleur. À Paris, ils tenteront de faire autant, sinon mieux. D’autant plus qu’ils se sont admirablement distingués aux derniers championnats du monde de para-athlétisme avec 13 médailles. En neuf participations aux jeux paralympiques, soit toutes les éditions, l’Algérie a engrangé un total de 88 médailles, dont 27 en or. La meilleure moisson en nombre de médailles a été faite en 2012 à Londres (19), tandis que le plus grand nombre de médailles d’or (6) a été obtenu à Athènes en 2004. Le para-athlétisme est le sport qui a donné le plus de satisfactions à l’Algérie (75 médailles dont 23 en or), suivi du judo (9 médailles dont quatre en or) et l’haltérophilie (1 médaille de bronze).