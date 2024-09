L’Algérie autorisée à rejoindre la banque des BRICS Économie Par: Rédaction 31 Août 2024 à 17:26 facebook-log

L’Algérie autorisée à rejoindre la banque des BRICS Économie Par: Rédaction 31 Août 2024 à 17:26 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo BricsPar Mr Ilkin | Adobe Stock Brics C’est officiel. L’Algérie a été autorisée à rejoindre la banque des BRICS. L’annonce a été faite ce samedi 31 août par Dilma Rousseff, la présidente de la Nouvelle banque du Développement (NBD) créée par le groupe des Brics, citée par l’agence Reuters. « Nous avons un processus pour autoriser de nouveaux membres à la banque. L’Algérie a été autorisée à devenir membre de la banque », a déclaré Mme Rousseff, ancienne présidente du Brésil, à la presse en marge de la neuvième réunion annuelle de la banque au Cap (Afrique du Sud). L’annonce survient une année presque jour pour jour après le rejet de la candidature de l’Algérie à devenir membre du groupe jusqu’alors constitué du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Lors d’un sommet tenu en Afrique du Sud en août 2023, le groupe s’est élargi en admettant six nouveaux membres (Argentine, Arabie Saoudite, Émirat arabes unis, Egypte, Ethiopie et Iran) à partir du 1er janvier 2024. Mais la candidature de l’Algérie n’avait pas été retenue. L’Algérie à la banque des Brics : « De nouvelle perspectives économiques » Entre-temps, l’Algérie avait émis le souhait de rejoindre la NBD, la banque des Brics, avec une participation de 1,5 milliards de dollars. L’annonce avait été faite au plus haut sommet de l’Etat, par le président de la République, en juillet 2023. "Nous avons demandé officiellement à rejoindre le groupe des BRICS et sa Nouvelle Banque de développement en tant qu’actionnaire avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars », avait déclaré Abdelmadjid Tebboune en marge de sa visite en Chine, dans un entretien accordé à une chaîne de télévision locale, L’adhésion à la banque créée par les cinq pays émergents ouvrirait pour l’Algérie de « nouvelles perspectives économiques », avait estimé le chef de l’État. Fondée en 2015 par les cinq pays fondateurs des Brics, la NBD a accueilli de nouveaux membres en 2015 lors d’une campagne d’expansion. Il s’agit du Bangladesh, de l’Égypte, des Émirats arabes unis et de l’Uruguay. L’acceptation de l’adhésion de l’Algérie à la banque lui ouvre la voie pour une pleine adhésion au groupe des Brics, d’autant plus que le président de la République a répété à plusieurs reprises ces derniers mois que le PIB de l’Algérie dépassera les 400 milliards de dollars à l’horizon 2027. La taille du PIB est l’un des critères exigés pour adhérer au groupe de pays émergents.