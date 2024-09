Chaos urbanistique à Séraidi : Un parlementaire interpelle le wali d’Annaba Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 21 août 2024 in Non classé A A 0 0 SHARES 98 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le parti Al Adala, par le biais de son bureau exécutif de la wilaya d’Annaba, a transmis une correspondance, dont nous détenons une copie, dans laquelle il dénonce l’anarchie urbanistique qui règne dans la commune de Séraidi. Il attire l’attention sur la nécessité de produire un urbanisme sain, tout en respectant les règles de construction. L’auteur de la lettre a tenu à rappeler que la zone de Séraidi est une région touristique par excellence avec des atouts naturels incontestables. Un haut lieu de villégiature bercé entre les grandes étendues des plages au sable fin et des forêts verdoyantes, avec le souci de préserver l’équilibre environnemental. Il a également souligné, dans le document, l’intérêt que porte le wali d’Annaba au classement de la péninsule de l’Edough en réserve naturelle. Le bureau exécutif du parti El Adala affiche sa crainte quant à l’avenir de cette perle au point de vue aménagement urbanistique. Il est impératif de préserver cette zone contre les dangers qui menacent l’écosystème et la diversité biologique. L’un des plus importants espaces migratoires et d’hibernation est livré à l’agression quotidienne de l’Homme. Cette région, qui allie la forêt à la mer, doit avoir un cachet urbanistique spécifique vue sa vocation touristique avec une harmonie architecturale. Elle doit faire face aux différentes menaces sur la biodiversité. Dans ce contexte, le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, dans une récente vidéo, a ouvertement accusé la mafia du foncier qui utilise le versant de l’Edough, à partir des cités d’Oued Forcha et El Fakharine, mais également sur le versant se jetant sur la grande bleue provoquant des incendies volontaires pour récupérer des terrains au profit de constructions illicites. Et le wali de prévenir qu’à chaque déclenchement d’incendie, une enquête est déclenchée par la gendarmerie pour démasquer ce groupe d’intérêt occulte qui s’accapare des zones boisées du domaine forestier. Par : A.Ighil