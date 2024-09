Hôpital Qatari en Algérie : les travaux de l’établissement ultramoderne lancés Par Melissa Z 29 août 2024 à 1

Hôpital Qatari en Algérie : les travaux de l’établissement ultramoderne lancés Par Melissa Z 29 août 2024 à 16:30 Le projet tant attendu de l’hôpital algéro-qatari-allemand est officiellement amorcé. Les travaux ont été lancés jeudi, sous la supervision du ministre de la Santé, et de l’architecte Mohamed Ben Badr Al-Sada. Ce projet localisé à Sidi Abdellah (Alger), promet de transformer le paysage médical en Algérie. L’hôpital algéro-qatari-allemand offrira des services médicaux de pointe. Il intègrera plusieurs centres spécialisés et branches médicales. Les patients pourront bénéficier de services chirurgicaux avancés, de soins pédiatriques et de maternité. La cérémonie s’est déroulée en présence du directeur de Elegancia Healthcare, filiale du holding « Istithmar », ainsi que l’ambassadeur du Qatar en Algérie. Elle a été également marquée par la présence des ministres algériens, à l’instar de celui des finances, Abdelaziz Faid. 🟢 À LIRE AUSSI : Hôpital algéro-qatari-allemand : Début imminent des travaux à Alger L’hôpital sera opérationnel à partir de 2026 lors de la cérémonie de lancement, le directeur exécutif de Elegancia Helthcare, a confirmé que l’hôpital entrera en service en 2026. Cette structure comprendra 300 lits, dont 94 pour les soins médiaux,26 pour la maternité, 24 pour la gynécologie et 48 pour la pédiatrie. Aussi, elle sera équipée de 15 salles d’opération et 12 fauteuils de dialyse, répondant à une variété de besoins médicaux. Cet hôpital s’étendra par ailleurs sur une surface d’environ 100 000 m². Il s’inscrit dans une initiative plus large de coopération entre l’Algérie et le Qatar. L’hôpital sera également muni d’une section de greffes de foie, des chirurgies cardiaques et divers autres services médicaux. Il sera constitué de 30 unités de soins intensifs, 15 blocs opératoires et 40 cliniques externes. Aussi, 20 zones dédiées aux urgences, réunissant des compétences médicales de haut niveau et les technologies de pointe. Cela implique, la neurochirurgie et les déformations de la colonne vertébrale, ainsi que la chirurgie oncologique et la chimiothérapie. Coût du projet Cet établissement, conçu pour offrir des soins de pointe, nécessite par ailleurs un grand investissement financier. Le coût total du projet est de 290 millions de dollars. Comme l’a révélé Abdelaziz Faid, ministre des Finances. Cette contribution indispensable à l’amélioration de l’infrastructure médicale en Algérie. Mais surtout pour répondre aux besoins grandissants de la population en matière de soins. Dans une récente déclaration au quotidien « El-Khabar », l’ambassadeur Abdelaziz Ali Al-Naama, a souligné que ce projet « renforcera les compétences des médecins algériens ». Autant qu’il « offrira une plateforme pour former des professionnels locaux aux dernières technologies médicales. » Le président Abdelmadjid Tebboune et l’émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani, ont exprimé leur volonté de renforcer les liens économique et culturelle. Cet hôpital représente ainsi, un symbole fort de cette collaboration. Notons que c’est en novembre 2022, que le projet Algéro-Qatari-Allemand a été lancé, en marge des travaux de la 31ème session ordinaire de la Ligue des États arabes, sommet tenu à Alger. A travers sa réalisation, les autorités s’engagent à fournir des soins de qualité et à améliorer l’accès aux services médicaux. Ce projet est véritablement un jalon dans le développement du secteur de la santé en Algérie, et il sera un atout précieux pour la population. L’avenir s’annonce prometteur avec l’ouverture de cet hôpital en 2026, offrant des soins adaptés et de haute qualité.