Quels sont les meilleurs lieux à visiter en Algérie selon TripAdvisor ? Par Lynda A 2 septembre 2024 à 17:23 L’Algérie, terre de paysages à couper le souffle et de richesse culturelle, regorge de sites touristiques emblématiques. Des villes au patrimoine unique aux vastes étendues du Sahara, en passant par les ruines romaines, chaque endroit raconte une histoire. Dans ce guide, nous vous présentons les meilleurs endroits à visiter en Algérie, sous les recommandations de TripAdvisor. Ces sites emblématiques vous offriront une véritable immersion historique et culturelle, ainsi qu’un voyage mémorable en Algérie. La Casbah d’Alger Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, la Casbah est un cartier emblématique qui se situe au cœur de la capitale. Cet endroit est un labyrinthe de ruelles étroites, regorgeant d’histoires. Son architecture unique, ses mosquées et ses palais remontant à l’époque ottomane vous offriront un véritable voyage dans le temps. La Casbah d’Alger, le quartier emblématique d’Alger Le Jardin d’Essai d’El Hamma Toujours dans la ville d’Alger, le Jardin d’Essai d’El Hamma est l’un des plus beaux et plus anciens jardins botaniques d’Afrique. Il a vu le jour dans les années 30, cet Eden abrite une diversité de plantes exotiques et indigènes, dont des palmiers rares. Bien qu’il soit situé à proximité de la ville, ce jardin est l’endroit idéal pour une échappée relaxante au milieu de la nature. Le Jardin d’Essai d’El Hamma, un véritable Eden La Basilique Notre Dame d’Afrique Un sanctuaire au-dessus de la mer, la Basilique Notre Dame d’Afrique surplombe la baie d’Alger. Édifié au XIXe siècle, ce lieu culte est un véritable chef-d’œuvre de l’architecture mauresque et byzantine. L’intérieur de l’église est d’une richesse architecturale et culturelle impressionnante, combinant des éléments musulmans et chrétiens. Cette balsamique offre une vue imprenable sur la capitale et une paix spirituelle enveloppante. La Basilique Notre Dame d’Afrique, une vue preneuse sur la baie d’Alger 🟢 À LIRE AUSSI : Travel Off Path : l’Algérie, une alternative aux destinations européennes surfréquentées Les ruines romaines de Djemila Autrefois appellée « Cuicul », cette ville romaine, nichée dans les montagnes du nord-est de l’Algérie, est l’une des plus préservées au monde. En visitant Djemila, vous pourrez marcher sur les empreintes de l’empire romain. Cet endroit vous offrira un véritable voyage dans l’Antiquité avec ses basiliques et ses forums préservées. Cette ville émerveillera les visiteurs passionnés d’histoire, comme l’expriment plusieurs d’entre eux sur TripAdvisor. Les ruines romaines de Djemila, l’incontournable des passionnés d’histoire Les ruines romaines de Tipaza Situés sur la côte méditerranéenne, dans la wilaya de Tipaza, ces vestiges laissés par les romains constituent un endroit de visite incontournable en Algérie. Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, les ruines romaines abritent des basiliques, des thermes et un amphithéâtre. En outre, la végétation luxuriante qui entoure ces vestiges antiques crée un cadre spectaculaire et accentue l’atmosphère mystérieuse de l’endroit. Les ruines romaines de Tipaza, l’un des sites à visiter absolument Le Mausolée Royal de Maurétanie Pas loin de la ville de Tipaza, le Mausolée Royal de Maurétanie, plus communément appelé « Tombeau de la Chrétienne » est un site touristique incontournable de l’Algérie. Construit au début du premier siècle avant notre ère, ce majestueux monument funéraire représente le patrimoine numidique. En effet, ce site historique a été érigé pour honorer la reine Cléopâtre Séléné et le roi Juba. Les amateurs de culture et d’histoire y vivront une expérience inoubliable en visitant cet endroit. Le Mausolée Royal de Maurétanie, un endroit historique qui vaut le détour Les balcons du Ghoufi Situés dans les Aurès, les Balcons du Ghoufi offrent une vue panoramique sur les gorges creusées par la rivière Abiod. Cet endroit idyllique est connu pour ses vallées verdoyantes, ses villages troglodytes et ses falaises escarpées. Qui sauront émerveiller les amateurs de randonnées et les amoureux de la nature. Bien qu’ils soient loin des circuits touristiques habituels, les balcons du Ghoufi attirent de plus en plus de visiteurs à la recherche d’exploration. Le Mausolée Royal de Maurétanie saura séduire les amateurs de randonnées Les Gorges de la Chiffa Une autre destination clé pour les amoureux de la nature et de randonnées pédestres. Localisé dans l’Atlas Blidéen, ce lieu est un véritable havre de paix avec ses paysages montagneux à couper le souffle et sa faune préservée. De plus, les Gorges de la Chiffa offrent une échappée enchanteresse pour s’éloigner des bruits du monde urbain et se laisser bercer par le chant des rivières et des cascades. Par ailleurs, ce lieu spectaculaire abrite une grande population de singes magot, qui est une espèce emblématique de la région. Les Gorges de la Chiffa, un véritable havre de paix Le Tassili n’Ajjer Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Tassili n’Ajjer est l’un des endroits à ne pas rater lors d’un voyage en Algérie. Avec ses peintures rupestres qui ont survécu à plusieurs milliers d’années et qui racontent les histoires des temps révolus. Par ailleurs, cet endroit vous fera voyager à travers ses paysages désertiques envoutants et ses roches sculptés par le vent, qui crée un spectacle presque surnaturel. Le Tassili n’Ajjer est un lieu à ne pas manquer, notamment pour les fans d’art préhistorique. Le Tassili n’Ajjer, des paysages désertiques à couper le souffle Le Fort Santa Cruz Datant de l’époque coloniale espagnole, cette sentinelle historique domine toute la ville d’Oran depuis le sommet du mont Murdjadjo. Le Fort Santa Cruz offre également une vue imprenable sur la mer Méditerranée, plongeant ainsi ses visiteurs dans un cadre exceptionnel. Dans lequel vous pouvez immortaliser votre voyage en Algérie avec de jolies photos. Il s’agit d’un endroit immanquable qui offre une leçon d’histoire et un moment d’évasion à ses visiteurs. Le Fort Santa Cruz, un site touristique immanquable Les Grottes de Beni Add Les Grottes de Beni Add présentent comme l’une des merveilles naturelles les plus impressionnantes du pays. Situées près de Tlemcen, ces grottes calcaires s’étendent sur plusieurs kilomètres sous terre. Formées il y a plusieurs millions d’années, ces cavernes auraient servi de refuge à différentes civilisations au fil des siècles. En outre, des passages sécurisés ont été aménagés pour accueillir les touristes afin qu’il puisse découvrir la beauté de ce labyrinthe souterrain. Pour explorer l’histoire de ce magnifique endroit et les légendes qui l’entourent, les visiteurs peuvent participer à des visites guidées. Les Grottes de Beni Add, une merveille naturelle souterraine Le Pont Sidi M’Cid Inauguré en 1912, le Pont Sidi M’Cid relie les rives du Rhumel. Ce chef-d’œuvre architectural surplombe les gorges de la ville de Constantine à une hauteur de 175 mètres. Ce pont se marie harmonieusement avec le cadre naturel qui l’entour. De plus, Sidi M’Cid est un symbole si emblématique que la ville de Constantine est surnommée « la ville des ponts suspendus« . Il s’agit d’un site touristique qui relie passé et présent, à ne pas rater lors d’un voyage en Algérie. Le Pont Sidi M’Cid à Constantine 🟢 À LIRE AUSSI : Visiter la ville de Constantine : les plus beaux monuments historiques à découvrir Pour conclure, l’Algérie est un pays aux mille facettes qui offre une grande diversité de paysages. On y retrouve des sites historiques emblématiques, une nature verdoyante, des grottes souterraines et bien plus encore. De plus, le peuple algérien est connu pour son hospitalité et son accueil chaleureux. Ainsi, les touristes pourront explorer divers endroits exceptionnels et être reçu avec une grande générosité.