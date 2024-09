Jeux paralympiques : l’Algérie rafle une deuxième médaille d’or Sport Par: Rafik Tadjer 01 Sept. 2024 à 20:30 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Via Facebook Skander Athmani Les athlètes algériens continuent de briller aux jeux olympiques de Paris. Au quatrième jour de ces jeux réservés aux personnes aux besoins spécifiques, l’Algérie compte deux médailles d’or, soit déjà la moitié de la moisson de Tokyo en 2021. La deuxième médaille d’or de l’Algérie a été décrochée ce dimanche 1er septembre par l’athlète Skander Athmani au 100 mètres, dans la catégorie T13. Athmani a remporté la finale de sa catégorie en 10,42, établissant du coup un nouveau record paralympique. Il s’agit de la deuxième médaille d’or pour l’Algérie après celle obtenue samedi par Nassima Saifi au lancer du disque, catégorie F57. Entre ces deux médailles en vermeil, deux autres athlètes algériens se sont illustrés en décrochant des médailles de bronze. Jeux paralympiques de Paris : les athlètes algériens se distinguent Samedi, Ahmed Mehideb, catégorie F32, est arrivé troisième en finale du lancer de massue. Ce dimanche, la sauteuse en longueur Hamri Lynda a décroché la médaille de bronze de la catégorie T12. Avec un total de 4 médailles dont deux en or, l’Algérie occupe une excellente 22e place aux classement général des médailles. Forte de 26 athlètes, la délégation algérienne aspire à faire mieux que l’édition de Tokyo d’où elle était revenue avec 12 médailles, quatre de chaque couleur. Les espoirs de médailles de l’Algérie au cours de cette édition 2024, comme lors des précédentes, reposent sur le para-athlétisme. L’écrasante majorité des médailles de l’Algérie en neuf participations aux jeux paralympiques (88 dont 27 en or) a été obtenue dans cette discipline (75, dont 23 en or). Le para-athlétisme est la discipline la plus représentée dans la délégation algérienne à ces jeux de Paris avec 20 athlètes sur 26.