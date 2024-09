Home > Annaba245 Views2 Mins0 Comment Vol De Voiture Avec Tentative D’homicide À Annaba : Un Chauffeur Échappe De Justesse À La Mort EDITEUR - 1 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Un chauffeur clandestin de 34 ans a été victime d’une tentative de vol de sa voiture Hyundai et d’une agression violente par un groupe de jeunes, dont un mineur de 17 ans à Annaba. Ce dernier a été arrêté et l’affaire est prise en charge par le tribunal d’El Hadjar. L’incident s’est produit lors d’une course entre la cité Safsaf et le quartier de Boukhadra. Le mineur, déjà connu des services de police pour des atteintes aux biens et aux personnes, a utilisé une tactique courante chez les voleurs de taxis. Après avoir été pris en charge à l’arrêt de bus de la cité Safsaf, il s’est installé à l’avant du véhicule et a demandé au chauffeur de s’arrêter en cours de route pour faire monter des complices. Une fois les passagers à bord et le trajet repris, l’un des assaillants a tenté d’étrangler le chauffeur tandis qu’un autre menaçait de l’égorger avec un cutter. Selon la victime, le mineur, qui semblait être sous l’influence de l’alcool ou de psychotropes, donnait les ordres. Malgré la résistance du chauffeur, qui a réussi à repousser ses agresseurs, ces derniers sont parvenus à voler son téléphone portable et des effets personnels avant de s’enfuir avec les clés du véhicule. Suite à la plainte déposée par la victime, les policiers d’El Bouni ont réussi à identifier et appréhender le mineur. Ses complices sont toujours recherchés. Le jugement du mineur présumé coupable est prévu pour cette semaine. Cette affaire met en lumière les dangers auxquels sont confrontés les chauffeurs de taxi, en particulier ceux exerçant de manière clandestine. Ahmed Chabi