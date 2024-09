Les mauvaises habitudes culinaires en été à Annaba : L’intoxication alimentaire, la grande menace Azzedine Igh

Les mauvaises habitudes culinaires en été à Annaba : L’intoxication alimentaire, la grande menace Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 2 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 5 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La saison estivale, qui tire à sa fin, est celle de tous les dangers. Le mercure connait souvent des envolées. Et les habitudes des consommateurs changent durant cette période caniculaire marquée par de récurrentes intoxications alimentaires. La consommation d’aliments contaminés fait des dizaines de victimes. Elles sont reçues quotidiennement dans les structures sanitaires de la wilaya d’Annaba, elles sont la proie de commerçants véreux, obsédés par le gain à tout prix. «La santé des citoyens est empoisonnée par des produits avariés en l’absence de tout contrôle», nous dira un estivant, originaire de Constantine devant la devanture d’un fastfood du centre-ville. Et d’ajouter : «Les services concernés sont invités à contrôler les cuisines de certains restaurants où l’insalubrité est frappante». Dans ce contexte, l’Association de la protection des consommateurs brille par son absence pour mener des opérations de sensibilisation à l’adresse des manipulateurs des aliments pour le respect des mesures d’hygiène. Alors que la nourriture est souvent exposée au soleil, des baguettes de pain sont vendues sur les trottoirs, des bouteilles en plastique exposées au soleil, des produits vendus sans étiquetage, et la viande hachée préparée d’avance et proposée au client. Toutes ces habitudes favorisent les intoxications alimentaires qui peuvent présenter des formes graves. Contacté par nos soins, un urgentiste exerçant à la polyclinique Larbi Khrouf nous dira qu’«en cette période, nous traitons, quotidiennement, une vingtaine de cas d’intoxication alimentaire. Certaines formes graves peuvent nécessiter plusieurs jours d’hospitalisation. Le conseil que je peux donner à nos concitoyens, c’est une plus grande vigilance lors de l’achat des produits alimentaires». Le premier constat dans le domaine de cette menace de santé publique sont les intoxications alimentaires où plus d’efforts doivent être consentis. Ce qui dénote, souvent, l’absence des services de contrôle, notamment les Bureaux communaux d’hygiène. La prévention est donc le moyen adéquat pour juguler ce problème qui représente une menace de santé publique pour la population. Les autorités locales, les services de la santé ainsi que ceux du commerce doivent impérativement intervenir pour mettre fin à une menace récurrente en période de grande chaleur. Par : A.Ighil