Cité El Rym : Une querelle de voisinage dégénère en stand-off mexicain La Rédaction by La Rédaction 2 septemb

Cité El Rym : Une querelle de voisinage dégénère en stand-off mexicain La Rédaction 2 septembre 2024 Annaba Un incident troublant s'est produit, avant-hier soir, vers 21h, au sein de la cité El Rym-Sidi Achour, non loin de la résidence El Jawhara. Une femme, en rentrant chez elle, a découvert avec effroi que son domicile a été cambriolé. Selon ses déclarations, une somme de 100 millions de centimes, une parabole, ainsi que divers objets de valeur auraient été dérobés. Sous le choc, la victime a immédiatement accusé l'une de ses voisines d'être responsable de ce cambriolage. Une violente altercation s'en est suivie entre les deux femmes, attirant l'attention des résidents du quartier. Les cris et les invectives ont retenti dans toute la cité, et malgré une tentative d'apaisement, la situation a rapidement dégénéré. Les enfants de la voisine accusée, en proie à une colère incontrôlable face à l'accusation portée contre leur mère, ont décidé de se venger. Ne pouvant atteindre directement celle qui a lancé les accusations, ils ont dirigé leur rage contre ses biens extérieurs. Son véhicule, une Peugeot 207 blanche, a subi des dommages importants, son pare-brise étant fracassé par des coups violents. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. Les jeunes vandales ont également jeté une «grilleuse» et des vêtements depuis la terrasse du dernier étage, réduisant tout en miettes. La situation, déjà explosive, a pris une tournure encore plus dramatique lorsque la police est intervenue sur place. Les forces de l'ordre, en arrivant dans le parking de la cité, ont été accueillies par une pluie de pierres et d'objets divers, lancés depuis les hauteurs de l'immeuble. Devant cette violence inattendue, les agents ont dû battre en retraite, pour revenir ensuite avec des renforts de la Brigade de Répression du Banditisme (BRB). Malheureusement, à leur retour, les responsables des actes de vandalisme ont déjà pris la fuite, pour se dissimuler dans les environs. Les agents de la BRI ont immédiatement ouvert une enquête et ont commencé à interroger les témoins présents pour tenter de reconstituer le déroulement exact des événements. Par : R.C