Affaire Imane Khelif : Vladimir Poutine s’en mêle à son tour Sport Par: Rafik Tadjer 02 Sept. 2024 à 18:59 fa

Affaire Imane Khelif : Vladimir Poutine s’en mêle à son tour Sport Par: Rafik Tadjer 02 Sept. 2024 à 18:59 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo Instagram : imane_khelif_10 Imane Khelif, boxeuse algérienne médaillée d'or aux JO de Paris 2024. La polémique autour d’Imane Khelif ne s’estompe pas. Trois semaines après sa victoire aux Jeux olympiques de Paris vendredi 9 août, la boxeuse algérienne est attaquée par une autre personnalité mondiale de premier rang. Cette fois, c’est le président russe Vladimir Poutine qui se joint personnellement à la campagne mondiale de dénigrement contre Imane Khelif. Pendant les JO de Paris 2024, la pugiliste algérienne était accusée par de grandes figures de l’extrême-droite mondiale d’être une transgenre et d’avoir changé de sexe pour pouvoir concourir dans les épreuves de boxe féminine. Malgré les dénégations et le soutien que lui a apporté le Comité international olympique (CIO), des personnalités mondiales ont appuyé les accusations, à l’image de l’ancien président américain Donald Trump, de la Première ministre italienne Giorgia Meloni, de l’écrivaine britannique J.K Rowling et du milliardaire propriétaire de la plateforme X, Elon Musk. Envers et contre tous, Imane Khelif est devenue championne olympique vendredi 9 août en battant en finale de la catégorie des -66 kilogrammes la Chinoise Yang Liu. Le jour de la finale, son avocat a annoncé avoir déposé plainte auprès de la justice française pour "harcèlement aggravé". Attaques contre Imane Khelif : Vladimir Poutine s’implique personnellement Même après les JO 2024, l’écrivaine britannique J.K. Rowling est revenue à la charge pour l’attaquer de nouveau après trois semaines de "silence" sur X. Cette fois, c’est le président russe en personne qui se met de la partie. Au cours d’une rencontre avec des étudiants dans la ville russe de Kizel, Vladimir Poutine a jugé "injuste" la victoire de la boxeuse algérienne aux Jeux olympiques de Paris 2024, sans la nommer. "Ils tuent le sport féminin (..) N’importe quel homme peut simplement se déclarer femme et participer à n’importe quelle compétition sans donner aux femmes la moindre chance de remporter des médailles, encore moins de premières places", a-t-il accusé, selon Associated Press qui a rapporté ses propos ce lundi 2 septembre. Le président russe a rappelé les propos d’un homme italien qui a dit qu’il se transformera en femme pour venger sa compatriote Angela Carini, battue par Imane Khelif aux huitièmes de finale des JO 2024, après un combat qui n’a duré que 46 secondes. Passe d’armes Algérie – Russie à l’ONU Ce n’est pas la première fois que la Russie s’implique dans la polémique autour d’Imane Khelif. Le 8 août dernier, un de ses représentants à l’ONU a évoqué l’affaire en pleine session du Conseil de sécurité de l’ONU, suscitant une réaction ferme et immédiate du délégué de l’Algérie qui a rétorqué que "Mlle Imane Khelif, qui est née de sexe féminin, a vécu son enfance en tant que jeune fille et pratiqué le sport en tant que femme à part entière« . « Il n’y a aucun doute à ce sujet, à l’exception de ceux qui servent un agenda politique dont nous ignorons les desseins« , avait répliqué le diplomate algérien à son homologue russe.