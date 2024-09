Algérie – Guinée équatoriale : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Sport Par: Rafik Tadjer 03 Sept. 2024 à 09:10 facebook-logo twitter-logo linkedin-logo FootballPar Vasiliy / Adobe Stock Football · L’Algérie entame les qualifications pour la CAN 2025 contre la Guinée équatoriale ce jeudi 5 septembre à Oran · Le match est prévu à 20h00 (heure algérienne) · Voici les infos nécessaires pour suivre le match en direct à la télévision L’équipe d’Algérie, version Vladimir Petkovic, renoue avec la compétition après de longues vacances, avec un match contre la Guinée équatoriale jeudi 5 septembre au stade d’Oran, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2025. C’est un match à double enjeu pour les camarades du revenant Riyad Mahrez. Le premier est de bien entamer les qualifications pour la CAN 2025. C’est important pour le moral des joueurs après les sorties peu convaincantes lors des deux matchs des éliminatoires pour le Mondial 2026 face à la Guinée (1-2) le 6 juin dernier à Oran et contre l’Ouganda (2-1) le 11 juin à Kampala. Le second enjeu de cette rencontre est d’effacer la défaite humiliante (0-1) contre cette équipe au premier tour de la CAN 2021 (jouée en janvier 2022 au Cameroun) qui a précipité l’élimination peu glorieuse des Verts de ce tournoi. C’est le seul match entre les deux sélections. Pour cette deuxième confrontation entre l’Algérie et la Guinée équatoriale, le sélectionneur national Vladimir Petkovic a dévoilé jeudi une liste de 26 joueurs dont Riyad Mahrez qui effectue son retour en équipe nationale, après avoir été tenu à l’écart depuis l’élimination au premier tour de la CAN 2023 en janvier dernier. Un renfort de choix pour les Verts qui ont besoin d’un joueur de la stature de Mahrez, ancienne star de Manchester City, qui évolue depuis la saison passée au club saoudien d’Al Ahli. D’autant qu’avec la non-convocation de Youcef Belaïli qui ne fait plus partie apparemment des plans de Petkovic, l’Algérie manque d’éléments d’expérience capables de renverser le cours d’un match. CAN 2025, Algérie – Guinée équatoriale : voici les chaînes pour suivre le match en direct Pour ces retrouvailles avec la Guinée équatoriale, l’Algérie sera privée de son milieu de terrain défensif de l’OGC Nice Hicham Boudaoui, blessé dimanche lors d’un match contre Angers en Ligue 1 (France). L’Algérien, qui souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche, sera indisponible plusieurs semaines, selon son club. Pour le reste de l’effectif, on note le retour du défenseur de Dortmund Ramy Bensebaini qui a raté les deux derniers matchs des Verts à cause d’une blessure, et l’absence de Fares Chaibi qui n’a pas été convoqué par Petkovic, ce qui a suscité une vive polémique sur les raisons réelles de la décision du sélectionneur national de se passer des services de l’ailier offensif de l’Eintracht Francfort. Parmi ces raisons figurent des problèmes récurrents de discipline du joueur de 21 ans qui n’aurait pas apprécié son remplacement lors du match amical Algérie – Bolivie en mars dernier à Alger, selon El Khabar. Programme TV Match : Algérie – Guinée Equatoriale, éliminatoires de la CAN 2024 Date : 5 septembre 2024 Coup d’envoi : 20h00 (heure algérienne) Chaînes TV : Télévision algérienne, beIN Sports 2