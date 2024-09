Scandale à Algérie Poste : un employé détourne 6 milliards de centimes des comptes des citoyens Par Amina Aoua

Scandale à Algérie Poste : un employé détourne 6 milliards de centimes des comptes des citoyens Par Amina Aouadi 3 septembre 2024 à 11:38 El Bayadh, le 03 septembre 2024 – Un scandale financier a secoué la wilaya d’El Bayadh, à l’ouest du pays. Un employé d’Algérie Poste a été arrêté et placé en détention provisoire pour avoir détourné plus de 06 milliards de centimes (plus de 400 000 €) des comptes de ses clients. L’affaire a éclaté lorsqu’une cliente s’est rendue compte que les 400 millions de centimes qu’elle avait placés sur son livret d’épargne avaient disparu. Alertées, les autorités ont ouvert une enquête qui a rapidement révélé un vaste réseau d’escroqueries. L’employé en question, qui occupait le poste de caissier principal, aurait mis en place un système complexe pour détourner les fonds des clients. Il falsifiait les relevés de compte, remplaçait les livrets d’épargne originaux par de faux et utilisait les cartes d’identité et les tampons de ses collègues pour effectuer des retraits illégaux. 🟢 À LIRE AUSSI : Un trésor de 30 milliards récupéré : un gang de trafic de pierres précieuses tombe à Alger « Après avoir informé le parquet compétent, une enquête a été ouverte, révélant que le receveur principal du bureau de poste en question effectuait des opérations illégales sur les comptes postaux des clients à leur insu, retirant et déposant des sommes d’argent importantes sur les comptes des victimes en utilisant les cartes de certification et les cachets des agents de guichet travaillant avec lui. Les enquêtes ont également montré que ce dernier dissimulait les vrais livrets d’épargne des clients et les remplaçait par d’autres livrets non activés dans le système automatique de la poste, les induisant ainsi en erreur avec des soldes fictifs. » indique le communiqué de la police de la wilaya d’El Bayadh. Algérie Pote – El Bayadh : Un employé et ses complices devant la justice pour escroquerie Au total, ce sont 44 clients qui ont été victimes de cette escroquerie. Les investigations ont permis d’établir que le préjudice total s’élève à plus de 06 milliards de centimes. Le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le tribunal d’El Bayadh qui a requis son placement en détention provisoire. Quatre autres personnes, soupçonnées de complicité, ont été placées sous contrôle judiciaire. Deux individus sont toujours en fuite. 🟢 À LIRE AUSSI : Coup de filet spectaculaire à Alger : 200 milliards de centimes en mercure blanc saisis Le caissier est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation, notamment : Falsification et usage de faux Détournement de fonds Abus de confiance Atteinte aux systèmes informatiques Ce scandale a provoqué un tollé général. Les citoyens, excédés par la multiplication de ces affaires, appellent à une réforme en profondeur du système de sécurité à Algérie Poste. Comme l’affirme ce citoyen : « Ce fléau qui gangrène les institutions financières se répète inlassablement. Après le trésor public, c’est au tour de la poste, et les prochains ne tarderont pas. Pourquoi les livrets ne sont-ils pas sécurisés par un code confidentiel, comme les comptes postaux, et pourquoi leurs titulaires ne sont-ils pas alertés en temps réel de toute opération ? Comment se fait-il que nous soyons les proies d’escrocs dans des institutions aussi établies ? ». Cependant, un autre citoyen a tenu à exprimer sa gratitude envers les policiers, saluant tout particulièrement leur dévouement et leur rapidité à intervenir.