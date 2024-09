Matériel Non Livré Au Centre Anti-Cancer D’Annaba : Quatre Ans Après, « Biomedic » Mise En Demeure EDITEUR - 4 SEPTEMBRE 2024 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La direction de la Santé d’Annaba vient d’émettre une première mise en demeure à l’intention de la Société A Responsabilité Limitée (SARL) « Biomedic » pour non-respect des délais de livraison d’importants équipements médicaux destinés au Centre Anti-Cancer (CAC). En cause, une livraison en suspens depuis 2019. Biomedic est une entreprise d’importation et de distribution de matériel médical et de consommables basée dans la wilaya de Mila. Elle se spécialise dans le commerce de gros de produits parapharmaceutiques, de matériel et d’instruments médico-chirurgicaux, ainsi que de leurs accessoires, pièces détachées et consommables. En 2019, dans le cadre du projet « compléments des équipements au profit du CAC à Annaba », la direction de la Santé a passé commande auprès de Biomedic pour une livraison d’équipements de laboratoire à chaud, de matériel de radioprotection et de matériel de détection des rayonnements ionisants. La livraison était prévue pour le 18 juillet 2019, avec un délai de quatre mois. Cependant, l’année 2024 touche à sa fin et le CAC n’a encore rien reçu. Certes, 2020 était au cœur de la première vague de la pandémie de la Covid-19, avec la fermeture des frontières et les mesures préventives prises pour limiter le déplacement des personnes, mais cette situation n’a pas duré plus de deux ans. Le déconfinement a eu lieu au printemps 2022. De surcroît, la livraison des produits et matériels médicaux a été maintenue pendant la pandémie, ce qui n’excuse pas un tel retard. La direction de la Santé a toléré ce retard pendant quatre ans. Ce délai dans la livraison d’équipements vitaux pour la lutte contre le cancer a pénalisé des milliers de patients. Des vies auraient même pu être sauvées si ces équipements avaient été disponibles à temps. C’est dans ce contexte que la direction de la Santé a adressé cette première mise en demeure à la SARL Biomedic. Cette dernière est sommée de compléter la livraison des équipements, notamment le détecteur puits de la sonde de fixation thyroïdienne, dans les huit prochains jours à compter de la parution publique de la mise en demeure, soit avant le mardi 10 septembre. Sans quoi, et sur la base de la réglementation en vigueur, la direction de la Santé procédera à la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SARL Biomedic. Soufiane Sadouki