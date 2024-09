Projet de la route Ras El Hamra-Oued Bakrat : Résiliation du contrat de l’entreprise ALTRO Azzedine Ighil by A

Projet de la route Ras El Hamra-Oued Bakrat : Résiliation du contrat de l’entreprise ALTRO Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 1 septembre 2024 in Annaba A A 0 0 SHARES 70 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La direction des Travaux publics de la wilaya d’Annaba a pris la ferme décision, en fin de semaine dernière, de résilier le contrat qui la lie à l’entreprise publique ALTRO, spécialisée dans les travaux routiers en raison de son retard accumulé. Il lui est reproché l’abandon du chantier de parachèvement du projet de réalisation de la route de la corniche, sur un tronçon de 6 km, qui doit relier Ras El-Hamra à la grande plage d’Oued Bakrat, commune de Seraidi. Ce contretemps de l’entreprise ALTRO est dû à une grève illimitée de son personnel depuis le 5 mars dernier qui a coïncidé avec le mois de Ramadhan, selon une source de la DTP. Cette situation a provoqué une forte perturbation dans l’avancement des travaux. Alors que l’entreprise SAPTA, spécialisée dans la réalisation des ponts, viaducs, ouvrages d’art en béton armé et tous travaux génie civil, poursuit l’achèvement des travaux dans de bonnes conditions avec un taux d’avancement appréciable des travaux estimé à 90% et la réalisation d’un pont long de 460 mètres. La direction des Travaux publics a émis des mises en demeure à l’entreprise défaillante, ALTRO, pour relancer le chantier. Il faudrait souligner que ce projet, lancé en 2018, a connu plusieurs péripéties. Devant le retard accumulé, le wali d’Annaba a pris les choses en main dès son installation au mois de septembre dernier, en provoquant une réunion avec les directeurs des Travaux publics, du projet et ceux respectifs d’ALTRO et de SAPTA, ordonnant de redoubler d’efforts pour achever les travaux restants. Ce qui a contraint le chef de l’Exécutif local a ordonné le recours au système de travail de 2×8 pour rattraper le retard cumulé. Dans ce sillage, le wali a fixé aux directeurs des entreprises chargées de la réalisation de ce projet un délai de 18 mois, avec un récapitulatif nécessaire pour l’achèvement des 6 km restants du projet. Pour ce dernier, il a décidé d’une réunion tous les 15 jours avec les chargés de la réalisation de ce projet, afin d’être tenu informé de l’avancement des travaux. Avec cette défaillance de l’entreprise Altro, le délai de réalisation de ce projet risque de se prolonger. Pour rappel, inscrit en 2008, ce projet a été rapidement gelé à cause des restrictions financières qu’a connues le pays en cette période. Dégelé en 2018, il a malheureusement été rattrapé par la pandémie de la Covid-19. Aujourd’hui, cette route reliant le chef-lieu de la wilaya au village touristique de Séraidi, est essentielle, tant pour l’aspect de désengorgement de la route de Seraidi, devenue pénible et dangereuse pour les automobilistes, que pour la promotion du secteur du Tourisme. Car, convient-il de souligner, la région de Séraidi est devenue une destination touristique privilégiée, attirant chaque année de nombreux estivants à qui il faudrait offrir une infrastructure routière de qualité afin de promouvoir le secteur touristique. L’impact du projet de la route reliant la corniche d’Annaba à la grande plage d’Oued Bakrat s’inscrit dans cette vision. Un projet, une fois réalisé, peut générer des emplois, grâce à la création d’infrastructures hôtelières qui seront lancées dans les prochaines années dans une région très prisée. Par : A.Ighi