Clinique de pédiatrie Sainte-Thérèse : Sécurité renforcée par des caméras de surveillance mehdi amarouayach by mehdi amarouayach 3 septembre 2024 in Annaba Suite à l'installation de caméras de surveillance à la pharmacie centrale du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Annaba, la direction générale poursuit son effort de renforcement de la sécurité en dotant la Clinique de Pédiatrie Sainte-Thérèse de dispositifs similaires. Ce déploiement, couvrant l'ensemble des chambres, des unités de soins, ainsi que les zones intérieures et extérieures de l'établissement, s'inscrit dans une stratégie globale dédiée à l'amélioration de la qualité des soins prodigués, tout en assurant la sécurité des patients et du personnel soignant. Cette initiative revêt une importance particulière dans la protection des ressources vitales de la clinique, notamment le stock de médicaments, les fournitures médicales sensibles, et les équipements spécialisés. La mise en place de ces dispositifs de surveillance vise à réduire considérablement les risques de vol ou d'agressions potentielles, un enjeu crucial dans un contexte où les infrastructures sanitaires sont devenues des cibles pour divers actes malveillants. Les caméras installées permettent une surveillance continue des locaux, renforçant ainsi la sécurité des jeunes patients hospitalisés. Grâce à ce dispositif, il est désormais possible d'assurer un contrôle strict et constant des mouvements à l'intérieur et à l'extérieur de la clinique, garantissant ainsi une protection optimale des enfants en toutes circonstances. En parallèle, ces caméras jouent également un rôle préventif en matière de gestion des ressources humaines. Elles offrent un outil précieux pour superviser le déroulement quotidien des activités, en s'assurant que tous les employés respectent scrupuleusement les normes professionnelles et les protocoles en vigueur. Par cette surveillance, la direction entend, non seulement optimiser l'organisation du travail, mais aussi maintenir un environnement de travail sûr et ordonné, propice à la prestation de soins de qualité. Par : Mahdi AMA