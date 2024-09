Youcef Aouchiche à la salle Atlas «Je concrétiserai tous mes engagements» Il a appelé les Algériens «à donner une chance à son projet Vision sur l’avenir afin d’instaurer le changement escompté». «Nous avons relevé de nombreux défis.»«Nous avons relevé de nombreux défis.» Au dernier jour de la campagne électorale, le candidat du FFS a animé hier un meeting à la salle Atlas de Bab El-Oued. De retour à Bab El-Oued d'où il a entamé sa campagne le 15 août dernier, le premier secrétaire national du FFS a développé son discours sous les slogans «Aouchche Président!» «Aouchiche président!» scandait à tue-tête une assistance nombreuse qui lui est complètement acquise. «Nous avons débuté notre campagne de Bab El-Oued et la Casbah et nous voilà de retour à Bab El-Oued pour réaffirmer la volonté de concrétiser tous nos engagements, notamment la protection des catégories vulnérables et la construction d'un État démocratique et social proclamé par les martyrs de la Révolution 1954». Il a appelés les Algériens «à donner une chance au projet Vision sur l'avenir afin d'instaurer le changement escompté». «Malgré les multiples difficultés et l'absence d'opportunités, nous avons pu relever ensemble de nombreux défis, à leur tête la contribution à sauvegarder l'État-nation, à préserver la souveraineté nationale et à redonner la confiance et à raviver l'espoir perdu, à mettre fin à la prolifération de la médiocrité politique et à relever le niveau du débat général et le maintien des espaces d'expression libres», a-t-il soutenu. «Tout au long des 21 jours de la campagne électorale, notre détermination, en cas de victoire le 7 septembre prochain, à vous accompagner pour faire progresser notre pays et le doter de tous les outils du développement, de prospérité et de progrès a été renforcée», a-t-il indiqué. En outre, il a déclaré que «le mensonge selon lequel l'Algérien ne s'intéresse plus à la politique ne tient pas la route. On a constaté que l'Algérien s'organise et se mobilise pour peu qu'on lui serve un discours réaliste». «Nous avons ressenti l'attachement de notre peuple à son pays et sa volonté d'être la pierre angulaire du projet de développement du pays qui mérite mieux que la situation et le sort qui lui sont réservés actuellement», a-t-il poursuivi sur sa lancée. Sur un autre plan, il s'est engagé à oeuvrer pour capter les compétences de la diaspora établie à l'étranger pour lui permettre de participer à la diversification de l'économie nationale». Il a remercié tous ceux qui ont pris part pendant 21 jours à «la réussite» de sa campagne électorale. Il a appelé les Algériens à se mobiliser en masse et voter en sa faveur pour mettre en oeuvre son projet et concrétiser le changement. Il est revenu sur les grandes axes de son programme électoral placé sous le slogan Vision pour demain, s'articulant notamment sur les réformes politiques et institutionnelles dont l'amendement de la Constitution. Il s'est engagé à opérer une réforme politique et institutionnelle profonde pour consacrer la souveraineté populaire, la séparation entre les pouvoirs et la démocratie participative dans la gestion des affaires publiques basées sur la transparence et le dialogue inclusif, et ce en instaurant un régime semi-présidentiel, l'indépendance de la justice et la limitation des prérogatives du pouvoir exécutif sur les autres pouvoirs. Il propose sur le plan économique une profonde restructuration de l'économie nationale, basée sur la transparence, les compétences nationales et les ressources naturelles de l'Algérie, à travers la réalisation des pôles économiques tant agricole qu'industriel. Il a plaidé pour l'investissement dans les énergies renouvelables, arguant que son parti s'engage à bâtir un «modèle économique ami de l'écologie». Sur un autre registre, le candidat du FFS promet de réformer en profondeur la loi sur la monnaie et le crédit pour mettre fin au marché parallèle, revaloriser la monnaie nationale et juguler l'inflation. Pour ce faire, Aouchiche propose de numériser le secteur de la finance et réorienter les capitaux vers le circuit officiel. Il propose également de redéfinir la politique inhérente au commerce extérieur pour permettre aux entreprises et aux grands producteurs d'exporter l'excédent de production, sans pour autant porter atteinte aux besoins du marché national. améliorer les conditions de vie des citoyens, de leur pouvoir d'achat, à travers la revalorisation du SNMG à 40 000 DA, des salaires, et des allocations des retraités et des chômeurs (20 000 DA), mais aussi des allocations familiales (3 000 DA) et la création des «bassins d'emplois» pour juguler le chômage. En ce sens, Aouchiche s'engage à inverser la tendance inflationniste et à plafonner les prix des produits de large consommation en réhabilitant le rôle régulateur de l'Etat. Mohamed BOUFATAHMohamed BOUFATAH 00:00 | 04-09-2024 Share